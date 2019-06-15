Son Dakika Haberleri: 'Bikini giymek için çok irisin!' denilince bakın ne yaptı
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'Bikini giymek için çok irisin!' denilince bakın ne yaptı

19 dakika önce

Bikini almak isterken bir müşteri tarafından fazla kilolu olduğu gerekçesiyle küçük düşürülen Jessica Portelli, bikinili görüntüsünü Facebook hesabından yayınladı beklemediği bir övgüyle karşılandı.

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24 yaşındaki Jessica Portelli, bikini giyebilmek çok kilolu olduğu olduğu gerekçesiyle mağazadaki bir müşterinin eleştirisine maruz kalınca sessiz kalıp üzülmek yerine bikinili fotoğrafını Facebook hesabında yayınladı.
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Deneme kabinlerinde bir kadın müşteri Jessica Portelli'yi görünce 'Bikini giymek için fazla kilolusun' ??dedi.
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Jessica'nın mesajı şöyleydi: 'Bikini denemek için soyunma kabinine girdiğimde bir kadın böyle şeyler giymek için aşırı kilolu olduğumu, benim gibi kızların bikini giymemesi gerektiğini söyledi. Genellikle Facebook'ta kendime ait fotoğraflar yayınlamıyorum ancak bugün olanların biraz farkındalık yaratmasını ve paylaşılmasını istiyorum. İşin üzücü tarafı bunu söyleyen kişi bir kadındı. Ona ve onun gibilere şunu söylemek istiyorum. Ben kendimden, karnımdaki çizgilerden ve kilolarımdan mutluyum. Ancak başkalarına karıştığın için senin mutlu olmadığın ortada.'
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Gelen mesajlardan bazıları ise şöyledi: "Bir kötülük yapılacaksa bunu bir kadın yine başka bir kadına yapıyor. Ne zaman akıllanacağız?",
"Arkadayız Jessica! Şimdi bir mağazaya gidip bikini alacağım.", "Sessiz kalmadığın için teşekkürler. İyi olmayı başarmalıyız."
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İngiltere'de yaşayan genç kadın 'kim olursa olsun bu bir kadın bile olsa, kimsenin güveninizi sarsmasına izin vermeyin. Bu fotoğrafın farkındalık oluşturmasını ve ilham vermesini umuyorum' dedi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:15 
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