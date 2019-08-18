Son Dakika Haberleri: Bikinili görüntülenen Özge Özpirinçci, magazincileri görünce bakın ne yaptı!
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Bikinili görüntülenen Özge Özpirinçci, magazincileri görünce bakın ne yaptı!

49 dakika önce

Kadın dizisindeki Bahar karakteriyle milyonların gönlünü kazanan Özge Özpirinçci, kendisini bikinili görüntüleyen magazincileri görünce bakın ne yaptı!

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Kadın dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, dizinin sezon finali olmasıyla tatile çıktı.
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Kendisi gibi oyuncu olan erkek arkadaşı Burak Yamantürk ile yazın keyfini çıkaran Özpirinçci, kendisini bikinili görüntüleyen magazincileri görünce yaptığı hareketle bir kez daha hayranlarının gönlünü fethetti.
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Magazincilerin fotoğraflarını çektiğini fark edince gülümseyerek selam veren Özpirinçci, görüntülenmeye aldırmadan deniz keyfine devam etti.
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Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla, düzenli spor yaptığı bilinen 33 yaşındaki yıldızın düzgün fiziği, dikkatlerden kaçmadı.
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Başrollerini Hümeyra, Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Boran Kuzum ve Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Biz Böyleyiz' filminin çekimlerinin bitmesiyle tatiline devam eden Özpirinçci'nin tatil paylaşımları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
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İşte Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk'ün tatil paylaşımları...
İşte Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürkün tatil paylaşımları...
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Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:19 
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