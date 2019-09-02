Kimse akıl sır erdiremiyor! Gizemli köyde, yıllardır tek bir erkek çocuğu doğmadı
57 dakika önce
Polonya'da bulunan Miejsce Odrzanskie köyünde, neredeyse 10 yıldır tek bir erkek bebek dünyaya gelmedi.
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Polonya'da bulunan Miejsce Odrzanskie köyünde, neredeyse 10 senedir bir tane bile erkek bebek dünyaya gelmedi.
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Çocuk nüfusunda yaşanan bu dengesizliğin, bir tesadüf mü yoksa bilimsel bir nedene mi dayandığı ise tam anlamıyla muamma.
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Kasabanın Belediye Başkanı Krystyna Zydziak, doğacak ilk erkek çocuğunun ailesini ödüllendireceğini söyledi ve ekledi: "Bu haber medyada o kadar konuşuldu ki, gelecek erkek bebeğin adını bir sokağa vermeyi bile düşündüm. Ama aileye güzel bir hediye almayı düşünüyoruz. Ayrıca o bebeğin anısına meşe ağacı dikmeyi de öngörüyoruz."
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Bu durum, kasabada ve kasaba dışında düzenlenen etkinliklere yalnızca kız çocuklarının katılmasına neden oluyor. Örneğin, Gönüllü itfaiyeciler yarışmasına dahi, kasabadan yalnızca kız çocukları katıldı.
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Bilim insanlarının araştırmak için sıraya girdiği kasabada, uzmanlar, erkek çocuğu doğurmak için can atan ailelere belli tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmiyor.
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Bu tavsiyelerden biri de, kadınların daha çok kalsiyum tüketmesi gerektiği yönünde. Ancak belediye Başkanı bu tavsiyelerin hiçbirinin işe yaramadığını belirtiyor...
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Kasabada yaşayan 10 yaşındaki kız çocuğu Malwina Kicler, "Erkekler gürültülü ve kötü. En azından sessiz ve huzurlu ortamda yaşıyoruz. Erkekleri kasaba dışında da görebiliriz." diyerek yıllardır süren bu durumdan oldukça memnun olduğunu söylüyor.
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Bu kasabanın, İkinci Dünya Savaşı sonrası demografik olarak büyük bir düşüş yaşadığını belirtmekte de fayda var.
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Savaştan önce nüfusu bin 200 olan kasabada, şimdilerde yaklaşık 300 kişi yaşıyor.
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2.9.2019 10:33:01. #1.13#
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