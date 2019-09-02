Kimse akıl sır erdiremiyor! Gizemli köyde, yıllardır tek bir erkek çocuğu doğmadı

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Kasabanın Belediye Başkanı Krystyna Zydziak, doğacak ilk erkek çocuğunun ailesini ödüllendireceğini söyledi ve ekledi: "Bu haber medyada o kadar konuşuldu ki, gelecek erkek bebeğin adını bir sokağa vermeyi bile düşündüm. Ama aileye güzel bir hediye almayı düşünüyoruz. Ayrıca o bebeğin anısına meşe ağacı dikmeyi de öngörüyoruz."