Bir Anda Kıyıya Vurdu! Devasa Canlıyı Bu Halde Görenler Şoke Oldu

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Amerika'nın batı kıyısında bu yıl çok kez yaşanan ölü ya ölmek üzereyken kıyıya vuran gri balina vakaları büyük endişe yaratmaya başladı.
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Geçtiğimiz perşembe günü bir gri balinanın cansız bedeni daha kıyıya vurdu.
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Bu sene Amerika'nın batı kıyısında yaşanan 13. gri balina vakası oldu.
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Burası ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi. Ne yazık ki bir balina daha can verdi.
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Gri balinanın dünyadaki toplam nüfusu 20.000. Sadece bu yıl 530 balina öldü.
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Uzmanlar, balinaların aç kaldıkları için bölgeye geldiklerini ifade ediyor. Normalde yazı Alaska'da geçiren balinaların çok aç oldukları için göçlerini yarıda bıraktıkları bildiriliyor.
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San Francisco'da kıyıya vuran bu balinaların normalden çok daha aç kaldıkları gözlemleniyor.
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Bazılarının gemilere çarptıkları için öldükleri saptandı.
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Yerel basın, gri balinaların nüfusu arttığı için öldüklerini iddia eden uzmanların görüşlerine yer verdi.
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Uzmanlar, küresel iklim değişikliğinin de öneminin altını çizdi. Ancak henüz net bir sebep belirlenemedi.