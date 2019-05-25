Bir Anda Kıyıya Vurdu! Devasa Canlıyı Bu Halde Görenler Şoke Oldu

1 Amerika'nın batı kıyısında bu yıl çok kez yaşanan ölü ya ölmek üzereyken kıyıya vuran gri balina vakaları büyük endişe yaratmaya başladı.

2 Geçtiğimiz perşembe günü bir gri balinanın cansız bedeni daha kıyıya vurdu.

3 Bu sene Amerika'nın batı kıyısında yaşanan 13. gri balina vakası oldu.

4 Burası ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi. Ne yazık ki bir balina daha can verdi.

5 Gri balinanın dünyadaki toplam nüfusu 20.000. Sadece bu yıl 530 balina öldü.

6 Uzmanlar, balinaların aç kaldıkları için bölgeye geldiklerini ifade ediyor. Normalde yazı Alaska'da geçiren balinaların çok aç oldukları için göçlerini yarıda bıraktıkları bildiriliyor.

7 San Francisco'da kıyıya vuran bu balinaların normalden çok daha aç kaldıkları gözlemleniyor.

8 Bazılarının gemilere çarptıkları için öldükleri saptandı.

9 Yerel basın, gri balinaların nüfusu arttığı için öldüklerini iddia eden uzmanların görüşlerine yer verdi.

10 Uzmanlar, küresel iklim değişikliğinin de öneminin altını çizdi. Ancak henüz net bir sebep belirlenemedi.

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