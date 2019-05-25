Son Dakika Haberleri: Bir Anda Kıyıya Vurdu! Devasa Canlıyı Bu Halde Görenler Şoke Oldu

Bir Anda Kıyıya Vurdu! Devasa Canlıyı Bu Halde Görenler Şoke Oldu

8 saat önce

Amerika'nın batı kıyısında ölen ya da ölmek üzereyken kıyıya vuran bir balina vakası daha yaşandı. Perşembe günü ABD'nin San Francisco körfez bölgesinde kıyıya vuran devasa gri balinanın cansız bedenini görenler şaştı kaldı. Bu yıl 13. defa yaşanan vaka bilim adamları arasında büyük bir endişe yaratmaya başladı.

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Amerika'nın batı kıyısında bu yıl çok kez yaşanan ölü ya ölmek üzereyken kıyıya vuran gri balina vakaları büyük endişe yaratmaya başladı.
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Geçtiğimiz perşembe günü bir gri balinanın cansız bedeni daha kıyıya vurdu.
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Bu sene Amerika'nın batı kıyısında yaşanan 13. gri balina vakası oldu.
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Burası ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi. Ne yazık ki bir balina daha can verdi.
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Gri balinanın dünyadaki toplam nüfusu 20.000. Sadece bu yıl 530 balina öldü.
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Uzmanlar, balinaların aç kaldıkları için bölgeye geldiklerini ifade ediyor. Normalde yazı Alaska'da geçiren balinaların çok aç oldukları için göçlerini yarıda bıraktıkları bildiriliyor.
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San Francisco'da kıyıya vuran bu balinaların normalden çok daha aç kaldıkları gözlemleniyor.
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Bazılarının gemilere çarptıkları için öldükleri saptandı.
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Yerel basın, gri balinaların nüfusu arttığı için öldüklerini iddia eden uzmanların görüşlerine yer verdi.
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Uzmanlar, küresel iklim değişikliğinin de öneminin altını çizdi. Ancak henüz net bir sebep belirlenemedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:54 
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