Son Dakika Haberleri: Yalnızca bir avucu bile istenmeyen kilolara savaş açıyor, yorgunluğu def ediyor!
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Yalnızca bir avucu bile istenmeyen kilolara savaş açıyor, yorgunluğu def ediyor!

1 saat önce

Faydaları saymakla bitmeyen goji berry meyvesinin, yalnızca bir avucundan bile şifa fışkırıyor.

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Genel olarak Tibet'te yetiştirilen goji berry meyvesi, insan sağlığı için adeta bir şifa deposu...
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İşte bu mucize meyvenin saymakla bitmeyen faydaları:
İşte bu mucize meyvenin saymakla bitmeyen faydaları:
Yaşlanmanın etkilerini azaltır.
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C vitamini yönünden çok zengindir.
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Zayıflamaya yardım eder, yağ yakar.
5
Sindirimi kolaylaştırır, gastrite iyi gelir.
6
Akciğer sağlığını korur.
7
Kolesterolü düzenler.
8
Görme bozukluklarının çözümüne yardım eder.
9
Yorgunluk hissini yok eder, enerji verir.
10
Germanyum içeriği sayesinde kanseri önleyici etki gösterir.
11
İnsülin seviyesini düzenler.
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Ne kadar tüketilmeli?
Ne kadar tüketilmeli?
Günde bir avuç kurutulmuş goji berry tüketerek çok daha sağlıklı bireyler olabilirsiniz!



Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:18 
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