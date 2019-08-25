Yalnızca bir avucu bile istenmeyen kilolara savaş açıyor, yorgunluğu def ediyor!

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Genel olarak Tibet'te yetiştirilen goji berry meyvesi, insan sağlığı için adeta bir şifa deposu...
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İşte bu mucize meyvenin saymakla bitmeyen faydaları:
Yaşlanmanın etkilerini azaltır.
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C vitamini yönünden çok zengindir.
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Zayıflamaya yardım eder, yağ yakar.
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Sindirimi kolaylaştırır, gastrite iyi gelir.
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Akciğer sağlığını korur.
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Görme bozukluklarının çözümüne yardım eder.
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Yorgunluk hissini yok eder, enerji verir.
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Germanyum içeriği sayesinde kanseri önleyici etki gösterir.
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İnsülin seviyesini düzenler.
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Ne kadar tüketilmeli?
Günde bir avuç kurutulmuş goji berry tüketerek çok daha sağlıklı bireyler olabilirsiniz!