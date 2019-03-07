Son Dakika Haberleri: Bir Dönemin Efsanesi Rosalinda'nın Başrolü Thalia, Bakın Şimdi Nasıl Gözüküyor!

Bir Dönemin Efsanesi Rosalinda'nın Başrolü Thalia, Bakın Şimdi Nasıl Gözüküyor!

53 dakika önce

Meksika yapımı Rosalinda, 2000 yılında ana haber öncesi yayınlanan, 7'den 70'e herkesi ekrana kitleyen, izlenme rekorları kıran dizilerdendi. Güzelliğiyle baş döndüren Rosalinda, şimdi ne yapıyor, nasıl gözüküyor dersiniz?

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Meksikalı bir ailenin kızı Rosalinda, çiçekçilik yapmaktadır ve çiçeklerini satmak için zenginlerin yer aldığı bir restorana gider. Fernando Jose ile karşılaşır ve ilk görüşte birbirlerine aşık olurlar. Ama bu aşkın önüne bir sürü engel çıkar...
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Tam bir pembe dizi olan Rosalinda'nın başrolü ise güzel şarkıcı Thalia'dır. Sadece Rosalinda değil, ünlü isim 120 ülkede gösterilen ve en çok izlenen diziler kategorisine giren ''Maria Mercedes'', ''Marimar'', ''Maria la del Barrio'' dizileriyle hafızalara kazındı.
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90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Rosalinda'nin ateşli oyuncusu Thalia, 47 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.
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Thalia, Latin Grammy ödüllü Meksikalı latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur. Mezzo-soprano sese sahip latin müziğinin en güçlü vokallerinden biri olarak kabul edilir.
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Meksikalı oyuncu ve pop yıldızının hala büyük bir hayran kitlesi var.
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Instagram'da da tam 12,9 milyon takipçisi bulunuyor.
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Aradan yıllar geçmesine rağmen güzel yıldızı görenler gözlerine inanamıyor...
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Thalia, 2000 yılında müzik yapımcısı Tommy Mottola ile evlendi.
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Bu evlilikten 2 tane de çocuk sahibi oldu. Şimdi ailesiyle mutlu bir hayat yaşıyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:30 

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