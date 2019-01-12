Bir Ekmek Fırını, Koskoca Sokağı Savaş Alanına Çevirdi! İşte Paris'teki Patlamadan Olay Kareler
1 saat önce
Fransa'nın en turistik şehirlerinden biri olan Paris'in, 9. caddesindeki bir binada, bu sabah meydana gelen patlama tüm sokağı savaş alanına çevirdi. İşte çok sayıda yaralının olduğu bildirilen patlamadan kareler...
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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan fırında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti yüzünden terör korkusu yaşandı ama fırındaki gaz kaçağından meydana geldiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre 20'den fazla kişi yaralandı.
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Ekmek fırınındaki patlama öncesinde binanın görünümü bu şekildeydi.
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İşte şiddetli patlamanın ardından korkunç kareler...
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:41
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