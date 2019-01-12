Bir Ekmek Fırını, Koskoca Sokağı Savaş Alanına Çevirdi! İşte Paris'teki Patlamadan Olay Kareler

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan fırında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti yüzünden terör korkusu yaşandı ama fırındaki gaz kaçağından meydana geldiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre 20'den fazla kişi yaralandı.

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