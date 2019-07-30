Bir garip eğlence! Onlarca cinsel ilişki fetişisti, gece kulübüne çocuk kıyafetleriyle geldi

1 İngiltere'nin Blackpool kentinde bulunan bir gece kulübü, dün akşam saatlerinde oldukça ilginç görüntülere sahne oldu.

2 Fetiş ve swingers çiftler, kendileri için düzenlenen eğlenceye, çocuk kıyafetleri ve Disney kostümleri ile katıldılar.

3 Bu tuhaf kostümlerin sebebi ise katılımcıların çocukken okudukları bir kitap veya izledikleri bir filmden esinlenmiş olmaları...



4 Akşam 20:00 sularında başlayan eğlence, sabaha karşı 03:00 civarında sona erdi.

5 Çiftler, partiye katılmak için 30 euro giriş ücreti ödemek zorunda. Bu ücret içeride alınması istenen hizmete göre değişebiliyor.

6 Kulüpte çıplak olmak serbest ancak çevredeki evlerden görülen bahçeye çıplak girmek kesinlikle yasak.



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