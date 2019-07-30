Son Dakika Haberleri: Bir garip eğlence! Onlarca cinsel ilişki fetişisti, gece kulübüne çocuk kıyafetleriyle geldi
Son Dakika Fotogaleri

Bir garip eğlence! Onlarca cinsel ilişki fetişisti, gece kulübüne çocuk kıyafetleriyle geldi

43 dakika önce

Onlarca fetiş çift, İngiltere'nin Blackpool kentinde düzenlenen bir partiye, çocuk kıyafetleri ve Disney kostümleriyle katıldı.

1
İngiltere'nin Blackpool kentinde bulunan bir gece kulübü, dün akşam saatlerinde oldukça ilginç görüntülere sahne oldu.
2
Fetiş ve swingers çiftler, kendileri için düzenlenen eğlenceye, çocuk kıyafetleri ve Disney kostümleri ile katıldılar.
3
Bu tuhaf kostümlerin sebebi ise katılımcıların çocukken okudukları bir kitap veya izledikleri bir filmden esinlenmiş olmaları...
4
Akşam 20:00 sularında başlayan eğlence, sabaha karşı 03:00 civarında sona erdi.
5
Çiftler, partiye katılmak için 30 euro giriş ücreti ödemek zorunda. Bu ücret içeride alınması istenen hizmete göre değişebiliyor.
6
Kulüpte çıplak olmak serbest ancak çevredeki evlerden görülen bahçeye çıplak girmek kesinlikle yasak.
7
8
9
10
11
12
13


Haber Yayın Tarihi: 30.07.2019 09:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Yaklaşanı öldürüyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi: Sentinelese Anbean kamerada! Komodo ejderi, zehirlediği maymunu canlı canlı yedi Fotoğraftaki genç, şimdilerde Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından! Sadece 1 ayda 2 video çekerek YouTube'da 1,5 milyon aboneye ulaştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.7.2019 10:33:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir garip eğlence! Onlarca cinsel ilişki fetişisti, gece kulübüne çocuk kıyafetleriyle geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]