Bir garip eğlence! Onlarca cinsel ilişki fetişisti, gece kulübüne çocuk kıyafetleriyle geldi

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İngiltere'nin Blackpool kentinde bulunan bir gece kulübü, dün akşam saatlerinde oldukça ilginç görüntülere sahne oldu.
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Fetiş ve swingers çiftler, kendileri için düzenlenen eğlenceye, çocuk kıyafetleri ve Disney kostümleri ile katıldılar.
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Bu tuhaf kostümlerin sebebi ise katılımcıların çocukken okudukları bir kitap veya izledikleri bir filmden esinlenmiş olmaları...
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Akşam 20:00 sularında başlayan eğlence, sabaha karşı 03:00 civarında sona erdi.
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Çiftler, partiye katılmak için 30 euro giriş ücreti ödemek zorunda. Bu ücret içeride alınması istenen hizmete göre değişebiliyor.
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Kulüpte çıplak olmak serbest ancak çevredeki evlerden görülen bahçeye çıplak girmek kesinlikle yasak.