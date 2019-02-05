Bir Zamanlar Borsa Haberleri Sunuyordu, Şimdi Oyuncu Oldu! İşte Haber Spikerliği Yapan 5 Ünlü İsim
1 saat önce
Ekran önünde sıkça gördüğümüz ünlü isimlerin daha önce spikerlik yaptığını duyan şaşıp kalıyor.
1
Nur Fettahoğlu
Muhteşem Yüzyıl'ın Mahi Devran'ı, Aşk-ı Memnu'nun Peyker'i Nur Fettahoğlu'nun, daha önce borsa haberleri sunduğunu biliyor muydunuz?
3
Burcu Esmersoy
Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı.
5
Kadir İnanır
Kadir İnanır, Flash TV'de sekiz ay sürdürdüğü spikerlikten haber içerikleri sebebiyle istifa etti.
7
Defne Samyeli
1991 yılında Türkiye Güzeli seçilen Defne Samyeli, ekranlarda önce show prgramlarıyla boy gösterdi. Uzun yıllar Kanal D'de haber sundu.
9
Saba Tümer
Günümüzün en önemli ekran yüzlerinden biri olan Saba Tümer de bir ara haber spikerliği yapıyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:45
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