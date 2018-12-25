Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniyesi'nin Bu Halini Unutun! Gerçek Hali Çok Başka

1 Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerinin gıcık olduğu nam-ı diğer Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci'nin gerçek hali şaşırtıyor.

2 Selin Yeninci, gösterdiği başarılı oyunculukla dikkat çekiyor. 16 Ocak 1988 yılında doğan Yeninci, 53 kilo ve 1.64 cm.

3 Yeninci, eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini ise Olur Olur sinema filminde rol alarak yaşadı ve Toz Ruhu filminde rol aldı.

4 İlk dizi deneyimini ise Kaçın Kurası dizisinde yaşadı. Avlu ve Yüz Yüze dizilerinde rol aldı. İşte başarılı oyuncunun gerçek görüntüsü...

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