Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniyesi'nin Bu Halini Unutun! Gerçek Hali Çok Başka
2 saat önce
Bir Zamanlar Çukurova'nın en dikkat çeken karakterlerinden biri Saniye'nin gündelik hayatındaki tarzını görenler şaşıp kalıyor.
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Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerinin gıcık olduğu nam-ı diğer Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci'nin gerçek hali şaşırtıyor.
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Selin Yeninci, gösterdiği başarılı oyunculukla dikkat çekiyor. 16 Ocak 1988 yılında doğan Yeninci, 53 kilo ve 1.64 cm.
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Yeninci, eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini ise Olur Olur sinema filminde rol alarak yaşadı ve Toz Ruhu filminde rol aldı.
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İlk dizi deneyimini ise Kaçın Kurası dizisinde yaşadı. Avlu ve Yüz Yüze dizilerinde rol aldı. İşte başarılı oyuncunun gerçek görüntüsü...
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:14
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