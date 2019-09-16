Son Dakika Haberleri: Bir zamanlar erkek olduğuna kimse inanamıyor! İşte cinsiyet değiştiren ünlüler
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Bir zamanlar erkek olduğuna kimse inanamıyor! İşte cinsiyet değiştiren ünlüler

1 saat önce

Her ruh, ait olduğu bedende barınmıyor olabilir. İşte hayata gözlerini erkek olarak açıp, ilerleyen yaşlarında ameliyat olup kadın olan ünlüler...

1
Andrea Pejic
Andrea Pejic
Andreaj Pejic moda dünyasının en ünlü cinsiyet değiştiren ünlüsü. Henüz operasyon geçirmeden önce podyumlarda ve kamera karşısında çoktan ün kazanmıştı. Erkek model olarak görev yaptığı sıralarda olağanüstü güzellikteki yüzüyle bu alandaki en güçlü kadın rakiplerini bile geride bırakıyordu. Pejic, cinsiyet değiştirmeden önce bazı kadın iç giyimi firmaları için de çalışmıştı. Cinsiyet değiştirdikten sonra Andrea Pejic adını aldı ve moda dünyasındaki kariyerini sürdürüyor.
2
Valentina Sampaio
Valentina Sampaio
Valentina Sampaio erkek olarak dünyaya geldi ve 8 yaşında psikologu sayesinde transseksüel olduğunu anladı. Sampaio 10 yaşında ise "Valentina" oldu.
3
Kim Petras
Kim Petras
Kim Petras hayatına bir erkek olarak başladı. Ama aileisnin d ebüyük desteği ile 12 yaşında cinsiyet değiştirmeye karar verdi. Sonradan ülkesi Almanya'nın önde gelen genç kuşak şarkıcılarından biri oldu.
4
Jamie Clayton
Jamie Clayton
Jamie Clayton, Amerikalı model ve oyuncu. Bazı TV dizilerinde oynadı. Aynı zamanda bir kanalda cinsiyet değişimi ile ilgili bir programda da yer aldı. 41 yaşındaki Jamie Clayton, Netflix yapımı Sense dizisinde oynuyor.
5
Teddy Quinlivan
Teddy Quinlivan
25 yaşındaki model Teddy Quinlivan, 2017 yılında cinsiyet değiştirdikten sonra Chanel, Louis Vuitton ve Gucci gibi moda evlerinin defilelerinde yürüdüğü ve Milk Makeup, Redken, Maison Margiela Fragrances gibi markalarla da iş birliği yaptı.
6
Chamila Asanka
Chamila Asanka
Chamila Asanka, Sri Lanka'da dünyaya geldi. Cinsiyet değiştirdikten sonra modellik yapmaya başladı. Birçok firmanın tanıtım yüzü oldu. Bunun yanı sıra ülkesini Miss International Queen adlı yarışmada da temsil etti.
7
Chen Lili
Chen Lili
Çin'in en çok tanınan genç kuşak yıldızlarından biri Chen Lili. O da hayatına erkek olarak başladı. Ama sonra cinsiyet değiştirdi. Chen Lili aynı zamanda ülkesinde resmi olarak cinsiyet değişimi kabul edilen yani kimlik kartı verilen kişi olarak da hatırlanıyor. Chen Lili, ülkesini Kainat Güzeli yarışmasında temsil etmek için verdiği mücadele ile de konuşuldu. Organizatörler buna direndi ama sonunda yarışma gecesi onun özel bir gösteri yapmasına izin verdi.
8
Carolina Cossey
Carolina Cossey
Carolina Cossey de hayata erkek olarak başlayanlardan. The Living Daylights adlı James Bond filminde rol aldı.Kaleme aldığı I am a Woman (Ben Bir Kadınım) adlı otobiyografisiyle de çok konuşuldu.
9
Lea T
Lea T
Lea T'yi artık dünyada tanımayan kimse yok. Brezilyalı eski bir futbolcunun oğlu olarak dünyaya geldi. Cinsiyet değiştirdi ve ondan sonra da moda dünyasının en çok aranan modellerinden biri haline geldi. Lea T. ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak görev alıyor.



Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:59 
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YORUMLAR (3)
  • hakan: Rabbim korusun bu tür sapıklıklardan. artık gelecekte evleneceğin zaman kim önce kimmiş şüphede olursun gibi. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ahsen: Bunlardan kime NE..Onlarin hic biri Turk degil Turkiyede yasamiyor..bu gibi haberleri sik sik gundeme getiriote normallestirmeyin LUTFEN..burasi TURKIYE..ve MUSLUMAN bir ULKE.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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