Son Dakika Haberleri: Bir zamanların büyük moda akımıydı 3 bin kişiyi öldürdü!
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Bir zamanların büyük moda akımıydı 3 bin kişiyi öldürdü!

3 saat önce

Başta insanın kulağına bir moda akımının can alacağı saçma gelse de, 19. Yüzyıl kadınları arasında çok moda olan o kabarık krinolin etekler 3 bin kişiyi öldürdü.

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İlk olarak burjuva sınıfının tercihi olan bu etekler zaman içerisinde orta sınıfında sıkça kullanmaya hatta gündelik işlerini yaparken bile bu etekleri giymeye başlamasıyla kaza oranları daha da artmaya başladı.
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Bu iç etekler orijinal at kılından dokunmuş kumaşlardan üretilmekteydi. Bir süre sonra at kılından vazgeçilerek pamuktan yapılmaya başlanmasıyla birlikte kafes etekler çok popüler oldu.
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Ancak krinolin olarak bilinen bu eteklerin tehlikeli bir yanları da vardı çünkü bu aksesuar çok çabuk alev alıp yanabilen bir yapıya sahip olmasından dolayı özellikle kadınlar yemek yaparken etekleri alev almasıyla tehlikeli bir duruma dönüştü.
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1864 yılında New York Times gazetesi tüm dünyada 40 binden fazla kadının çemberli etekleri tutuştuğu için yanarak öldüklerini belirtti. Kadınların bu eteklerle yaşadığı bir başka sıkıntıysa tren raylarına sıkışmasına neden olmasından dolayı bir başka sorunu da beraberinde getirdi.
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Neyse ki bu moda kısa bir süre sonra etkisini kaybetti. İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden canlanır gibi olduysa da ancak resmi davetlerde nadiren kullanılan bir tarza dönüştü. Günümüzde de gelinliklerde kullanılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:14 
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