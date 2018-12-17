Bir Zamanların En Ateşli Modeli, 52 Yaşına Rağmen Bornozlu Pozuyla Büyüledi
1 gün önce
Bir zamanların en güzel, en cesur modellerinden biri Cindy Crawford. Güzel yıldız 52 yaşına rağmen Instagram'da paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla hayranlarından tam not aldı.
1
90'ların süpermodeli Cindy Crawford şimdilerde 52 yaşında.
2
Evinin banyosunda çekilmiş bir karesini 'Pazar planları' notuyla paylaşan Cindy'nin yüzünde bakım maskesi ve üzerinde ise bir bornoz görülüyor. 52 yaşındaki efsane model, yaşına rağmen fit görüntüsüyle kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.
3
Crawford'un, yılların getirdiği bazı değişimlere rağmen özenle koruduğu fiziksel görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 17.12.2018 03:52
Diğer Galeriler
Genellikle Şerbet Halini Tercih Ettiğimiz Meyan Kökünün Mucizevi Faydaları
Acun Ilıcalı Sayesinde Şöhrete Kavuşan Ünlüler
Karısına 'CIA Ajanıyım' Diyip Haftalarca Eve Uğramayan Adamın, 3 Karısı 13 Çocuğu Çıktı
İçerdikleri Radyasyon Oranı İle Tehlike Saçan Telefon Modelleri Açıklandı