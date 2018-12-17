Bir Zamanların En Ateşli Modeli, 52 Yaşına Rağmen Bornozlu Pozuyla Büyüledi

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Evinin banyosunda çekilmiş bir karesini 'Pazar planları' notuyla paylaşan Cindy'nin yüzünde bakım maskesi ve üzerinde ise bir bornoz görülüyor. 52 yaşındaki efsane model, yaşına rağmen fit görüntüsüyle kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.