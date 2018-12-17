Son Dakika Haberleri: Bir Zamanların En Ateşli Modeli, 52 Yaşına Rağmen Bornozlu Pozuyla Büyüledi

Bir Zamanların En Ateşli Modeli, 52 Yaşına Rağmen Bornozlu Pozuyla Büyüledi

1 gün önce

Bir zamanların en güzel, en cesur modellerinden biri Cindy Crawford. Güzel yıldız 52 yaşına rağmen Instagram'da paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla hayranlarından tam not aldı.

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90'ların süpermodeli Cindy Crawford şimdilerde 52 yaşında.
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Evinin banyosunda çekilmiş bir karesini 'Pazar planları' notuyla paylaşan Cindy'nin yüzünde bakım maskesi ve üzerinde ise bir bornoz görülüyor. 52 yaşındaki efsane model, yaşına rağmen fit görüntüsüyle kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.
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Crawford'un, yılların getirdiği bazı değişimlere rağmen özenle koruduğu fiziksel görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 17.12.2018 03:52 

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YORUMLAR (12)
  • ZAMANMAKİNASINIARAYANADAM: Zaman böyle su gibi akıp geçiyor neler götürüyor insan ömründen tabiki insan aynı biçimde kalamaz seneler geçiyor zamanmakinasına erişsem 90lı yıllara giderdim ne güzeldi heleki 90larınbaşı kanlar kıpır kıpır ah o çılgın liseli ah ah saçlar sakallar beyazladı be: Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • USTA DÎKÎŞÇÎ TERZI: Bunlarda bu kadar para pula rağmen 50’d’en sonra çabuk dökülüyorlar.Az yemedenmi,küçük yemedenmi Hiçmi iğne vurdurmuyorlar. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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