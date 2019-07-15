Son Dakika Haberleri: Bir zamanların en ateşli yıldızıydı, şimdi gören tanıyamıyor!
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Bir zamanların en ateşli yıldızıydı, şimdi gören tanıyamıyor!

15 saat önce

Bir dönem güzelliğiyle beyaz perdeye damga vuran usta oyuncu Sophia Loren, sinemaya geri döndü. Son görüntüsüyle yıllara yenik düştüğü gözlenen Loren, oğlunun yönetmenliğindeki 'La vita davanti a sé' filmiyle kamera karşısına geçti.

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Sinema tarihine kusursuz fiziği ve doğal güzelliğiyle damga vuran Sophia Loren, 84 yaşına gelmesine rağmen, beyaz perdeyi hayatından çıkarmıyor.
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Şu sıralar oğlu Edoarda Ponti'nin yönetmenliğini üstlendiği 'La vita davanti a sé' filmi için setlere geri dönen usta oyuncu, görüntüsüyle yıllara yenik düşmüş gibi görünse de, meslek aşkı onu ayakta tutuyor.
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Makyajı hafif tuttuğu gözlenen Loren, yeniden setlere döndüğü için oldukça keyifli görünüyordu.
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20 Eylül 1934'te İtalya'da dünyaya gelen Loren'in asıl Anna Sofia Scicolone...
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Küçük yaşlarda güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Loren, İtalyan yapımcı Carlo Ponti ile tanışınca hayatı değişti.
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Ponti, Loren'deki yeteneği kısa sürede fark etti ve onunla bir sözleşme imzaladı. Loren'in rol aldığı ilk film "Quo Vadis" adlı tarihi dramaydı.
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Kariyerinin ilk yıllarında küçük çaplı yapımlarda yer almak zorunda kalan Loren, sonralarda rol aldığı ''Desire Under the Elms" ve "The Key" gibi büyük projelerle ABD seyircisinin gönlünü kısa sürede fethetti.
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Güzel yıldız, kendisini keşfeden yapımcı Carlo Ponti ile mutlu bir evlilik yaşasa da, evliliklerinin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra boşandı.
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Ancak ayrı kalmaya daha fazla dayanamayarak, birkaç yıl sonra yeniden evlendiler.
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İki çocuk annesi Loren, ilk aşkından 2007 yılında ikinci kez boşandı.
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Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:23 
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