Bir zamanların en ateşli yıldızıydı, şimdi gören tanıyamıyor!

1 Sinema tarihine kusursuz fiziği ve doğal güzelliğiyle damga vuran Sophia Loren, 84 yaşına gelmesine rağmen, beyaz perdeyi hayatından çıkarmıyor.

2 Şu sıralar oğlu Edoarda Ponti'nin yönetmenliğini üstlendiği 'La vita davanti a sé' filmi için setlere geri dönen usta oyuncu, görüntüsüyle yıllara yenik düşmüş gibi görünse de, meslek aşkı onu ayakta tutuyor.

3 Makyajı hafif tuttuğu gözlenen Loren, yeniden setlere döndüğü için oldukça keyifli görünüyordu.

4 20 Eylül 1934'te İtalya'da dünyaya gelen Loren'in asıl Anna Sofia Scicolone...

5 Küçük yaşlarda güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Loren, İtalyan yapımcı Carlo Ponti ile tanışınca hayatı değişti.



6 Ponti, Loren'deki yeteneği kısa sürede fark etti ve onunla bir sözleşme imzaladı. Loren'in rol aldığı ilk film "Quo Vadis" adlı tarihi dramaydı.



7 Kariyerinin ilk yıllarında küçük çaplı yapımlarda yer almak zorunda kalan Loren, sonralarda rol aldığı ''Desire Under the Elms" ve "The Key" gibi büyük projelerle ABD seyircisinin gönlünü kısa sürede fethetti.



8 Güzel yıldız, kendisini keşfeden yapımcı Carlo Ponti ile mutlu bir evlilik yaşasa da, evliliklerinin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra boşandı.



9 Ancak ayrı kalmaya daha fazla dayanamayarak, birkaç yıl sonra yeniden evlendiler.

10 İki çocuk annesi Loren, ilk aşkından 2007 yılında ikinci kez boşandı.

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