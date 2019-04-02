Son Dakika Haberleri: Bir Zamanların En Lüks Caddesinde Şimdi 10 Pound'a Cinsel İlişki Teklif Ediliyor

Bir Zamanların En Lüks Caddesinde Şimdi 10 Pound'a Cinsel İlişki Teklif Ediliyor

1 saat önce

İngiltere'nin Swansea High Street caddesi, bir zamanların en lüks alışveriş bölgesiydi, ancak şu an uyuşturucudan; cinsel ilişki yuvasına cezai faaliyetlerle dolu ıssız bir cadde.

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Swansea caddesi, bir zamanlar İngiltere'nin Kültür Şehri olmak için savaştığı lüks butik mağazaları ve barları olan hareketli bir caddeye sahipti.
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70 lira karşılığında ilişkiye giriyorlar!
70 lira karşılığında ilişkiye giriyorlar!
Şimdilerde ise fuhuş, uyuşturucu ticareti ve şiddet içeren suçlarla kaynıyor. Geceleri işe çıkan kadınlar, 10 Pound (70 TL) karşılığında cinsel ilişkiye giriyor.
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Yerel halk bu caddeye 'prezervatif geçidi' diyor
Yerel halk bu caddeye prezervatif geçidi diyor
Bölge, yerel halk tarafından "Condom Alley" olarak adlandırıldı. Caddede her gece en az 20 tane cinsel ilişki işçisi kadın görülüyor. İngiltere ve Galler'de para karşılığı ilişkiye girmek yasal. Ama sokakta müşteri aramak veya genelev işletmek yasak. İngiliz gazetesi The Sun ekibi bölgeyi 12 saat boyunca denetledi. Caddeye hiçbir polis kontrolü yapılmadı.
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Caddedeki halk panik yaşıyor!
Caddedeki halk panik yaşıyor!
Grafittilerle kaplı, ıssız bir cadde...Öyle ki yerel halk, güvenlik bakımından akşam belli bir saatten sonra evinden çıkmayı doğru bulmuyor.
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Bu caddede yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir kadın, iki yıldır akşamları sokağa adım atamadığını söylüyor. "Geceleri bölgeyi gezerdim, ancak erkekler tarafından durdurulmaya başladım ve onlarla cinsel ilişkiye girmem için ne kadar aldığımı sordular. Çünkü o sokakta gezdiğim için hayat kadını olduğumu düşünüyorlardı. Şimdi, belli bir saatten sonra dışarı çıkamayacak kadar korkuyorum. Dairemde kalmak daha güvenli. "
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2018 yılındaki bir araştırmaya göre bölgede; 189 adam yaralama, 133 tartışma, 101 hırsızlık vakası gerçekleşmiş.
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'Arabanın zıpladığını görüyorsunuz ya da kullanılmış prezervatif'
Arabanın zıpladığını görüyorsunuz ya da kullanılmış prezervatif
35 yaşındaki eczaneci şöyle dedi: "Dükkanımı açmak için sabah 7'ye geldiğimde, arabada cinsel ilişkiye giren birileri oluyor, ilk 10 dakikayı dükkanımın önüne fırlatılan prezervatifleri temizleyerek geçiriyorum. Her sabah buraya temizlikçiler gönderiliyor ama ben onların gelmesini beklemiyorum."
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»      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:00 

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