Son Dakika Haberleri: Bir Zamanların Vazgeçilmez Süpermodeliydi, Şimdi Sokaklarda Yaşıyor

Bir Zamanların Vazgeçilmez Süpermodeliydi, Şimdi Sokaklarda Yaşıyor

22 dakika önce

80'li yılların vazgeçilmez modeli Nastasia Urbano gıpta ile bakılan bir hayata sahipti. Az çalışarak milyonlar kazanıyor, lüks villalarda yaşıyor ve ünlülerde beraber takılıyordu. Ancak Urbano'nun hayatı çocuklarının babasıyla tanışması ile resmen bir anda karardı.

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80'li yıllara damgasını vuran süper model Nastasia Urbano'nun eski gösterişli hayatından eser yok.
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Pek çok ismin yer almak için çaba harcadığı Vogue'da birden fazla kez kapak olan güzel model şimdilerde sefalet içinde yaşıyor.
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Ünlülerle partilere katılıyor, lüks villalarda yaşıyor ve kendi deyimiyle yılda 20 gün çalışıp milyonlar kazanıyordu.
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Urbano o günleri "Mükemmel bir yaşamım vardı. Bir gün Jack Nicholson ile sonraki gün Andy Warhol, Roman Polanski gibi ünlülerle tanışıyordum. Melanie Griffith, Don Johnson gibi yıldızlarla beraber partiliyordum." diyerek anlatıyor.
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Ancak ünlü top modelin hayatı çocuklarının babası ve eski kocası olan adamla tanışmasıyla bambaşka bir boyuta vardı. Urbano kelimenin tam anlamıyla bir anda sadece kıyafetleriyle sokak ortasında kaldı.
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Urbano o günleri şöyle anlatıyor "O ilişkiye dair tek güzel şey çocuklarım. Ama sırılsıklam aşık olmuştum. Her şeyi benim paramla alıyordu. Bir gün bana BMW almak istediğini söyledi ancak bir baktım çeki bana imzalatıyordu. Ama o kadar aşıktım ki her şeyi imzalıyordum."
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Ünlü modelin bir süre sonra parası da tükendi ve depresyonla mücadele etmeye başladı.
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Urbano bir süre sonra ise eşinden boşandı ancak evin kiraısnı bile ödeyemeyecek hale geldi ve sokaklarda yaşamaya başladı.
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Urbano "Doya doya yaşamak istiyorum sadece yaşamak için yaşamak değil.İnsanlardan para istemekten çok yoruldum. Çevremdeki herkes benden uzaklaşmaya başladı ve buna artık şaşırmıyorum bile" diyor.
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Bir dönemin ünlü top modeli çocukları için mücadele etmek istediğini söylüyor ve "Onların benimle tekrar gurur duyabilmesini istiyorum. Tekrardan işimi yapmak istiyorum" diye ekliyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:12 

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