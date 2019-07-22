Son Dakika Haberleri: Biri bacak, diğeri göz oldu Colorado Dağlarına tırmandılar!
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Biri bacak, diğeri göz oldu Colorado Dağlarına tırmandılar!

1 saat önce

Yürüme yetisini kaybeden Melanie Knecht ve görme engelli Trevor Hahn, hayata sıkı sıkıya tutunarak birlikte doğayı ve Colorado dağlarını keşfe çıktı. ABD'de bulunan bu müthiş ikili ile tanışın!

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Takım çalışması tüm engellerin üstesinden gelir ve Melanie Knecht ve Trevor Hahn'ın ikilisi bunu mükemmel bir şekilde ispatlıyor. Knecht, Spina bifida hastalığı ile doğdu ve Hahn, beş yıl önce glokom nedeniyle görme yeteneğini yitirdi. Engelli bireylerin katıldığı bir egzersiz sınıfında tanışan çift, birlikte doğa yürüyüşüne çıkmak için gerekli her şeye sahipti ve böylelikle tanıştıkları günden bu yanan Colorado dağlarını ve patikalarını keşfediyorlar.
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Tanışmalarının ardından Trevor Hahn ile Colorado Dağlarını keşfe çıkan Melanie Knecht, ''O bacak, ben gözlerim! Birlikte, rüya ekibiyiz. Bu şekilde, ikimizin de amacı ve büyük sorumluluğu var.'' sözlerini kullandı.
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Knecht çocukluğundan beri kamp yapıyor ve doğayı keşfediyor. Başkasının sırtında taşınarak yakın zamanda Paskalya Adasına giderek dik kayalıklara tırmanabildi.
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Hahn ise her zaman açık hava sporlarını sevdi ve görme yetisini kaybettikten sonra bile doğa sporu yapmaya devam etti.
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Melanie Knecht "Gördüğüm her şeyi ve tam olarak Trevor'ın nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatıyorum." dedi.
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İkiliye göre, birlikte çalışmanın en iyi yanı, ayrı olarak çalıştıklarında büyük görünen engellerin üstesinden gelmek.
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Hahn, "Hayatım boyunca deneyimlediklerimi birisinin deneyimlemesine yardımcı olmak beni çok mutlu etti." dedi.
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''Bir dağın zirvesine çıkarken, bir araba size ulaşamaz, sadece bu başarı hissini hissedersiniz. En iyi kısmı ise onu gülümsetebilmektir. Bu bana bir amaç veriyor. " şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:47 
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