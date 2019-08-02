Birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor! İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin

1
Susam
Kolona iyi gelir. Reglin atılmasında fevkalade etkilidir.
2
Kavrulmuş susam ve keten tohumu birlikte alınırsa cinsel gücü ve meniyi artırır.
3
Çam fıstığı
Felce yakalanmış kişilerin çam fıstığı yemesi gerekir.
4
Kuzu kulağı
Pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırıcı ve mideye çok faydalıdır.
5
Kişniş
Kalp çarpıntısına karşı kişniş yiyebilirsiniz.
6
Tavuk suyu
Omurgalarınızda ağrı varsa tavuk suyu içiniz.
7
Elma
Kalbinizi güçlendirmek için elma yiyiniz.
8
Süt
Vücudunuzun kuvvetini korumak için süt içiniz. Yorgun ve gergin insanların gıdasıdır.
9
Kereviz
İdrar söktürmek için kereviz yiyiniz.
10
Beyaz leblebi
Bedeni ısıtır.
11
Yumurta
İyi beslenmek için yumurtadan faydalanabilirsiniz.
12
Bal
Kansızlığı gidermek için bal yiyiniz.
13
Koyun eti suyu
Bünyeniz zayıf, şişmanlamak istiyorsanız koyun başını kaynatıp suyunu içiniz.
14
Nane
Mideye çok yardımcıdır.
15
Karnabahar
Karaciğerinizi çalıştırmak için karnabahar yiyebilirsiniz.
16
Badem
Göğüs hastalığından şikâyetiniz varsa badem yiyiniz. Üzerine bal şerbeti içiniz.
17
Sarımsak
Sırt ağrısından şikâyetçiyseniz sarımsak yiyiniz.
18
Kabak suyu
Tansiyon yüksekliğine karşı kabak suyu içiniz.
19
Kuşkonmaz
Cinsel iktidara faydalıdır..
20
Kuru üzüm
Mafsal ağrılarına karşı kuru üzüm yiyiniz.
21
Hurma
Mideyi rahatlatıcıdır, kan üretir.