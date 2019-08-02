Son Dakika Haberleri: Birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor! İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin
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Birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor! İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin

19 dakika önce

Batılı kaynakların “Hâkim-i Tıb”, diğer bir deyişle “Hekimlerin Piri ve Hükümdarı” olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin...

1
Susam
Susam
Kolona iyi gelir. Reglin atılmasında fevkalade etkilidir.
2
Kavrulmuş susam ve keten tohumu birlikte alınırsa cinsel gücü ve meniyi artırır.
3
Çam fıstığı
Çam fıstığı
Felce yakalanmış kişilerin çam fıstığı yemesi gerekir.
4
Kuzu kulağı
Kuzu kulağı
Pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırıcı ve mideye çok faydalıdır.
5
Kişniş
Kişniş
Kalp çarpıntısına karşı kişniş yiyebilirsiniz.
6
Tavuk suyu
Tavuk suyu
Omurgalarınızda ağrı varsa tavuk suyu içiniz.
7
Elma
Elma
Kalbinizi güçlendirmek için elma yiyiniz.
8
Süt
Süt
Vücudunuzun kuvvetini korumak için süt içiniz. Yorgun ve gergin insanların gıdasıdır.
9
Kereviz
Kereviz
İdrar söktürmek için kereviz yiyiniz.
10
Beyaz leblebi
Beyaz leblebi
Bedeni ısıtır.
11
Yumurta
Yumurta
İyi beslenmek için yumurtadan faydalanabilirsiniz.
12
Bal
Bal
Kansızlığı gidermek için bal yiyiniz.
13
Koyun eti suyu
Koyun eti suyu
Bünyeniz zayıf, şişmanlamak istiyorsanız koyun başını kaynatıp suyunu içiniz.
14
Nane
Nane
Mideye çok yardımcıdır.
15
Karnabahar
Karnabahar
Karaciğerinizi çalıştırmak için karnabahar yiyebilirsiniz.
16
Badem
Badem
Göğüs hastalığından şikâyetiniz varsa badem yiyiniz. Üzerine bal şerbeti içiniz.
17
Sarımsak
Sarımsak
Sırt ağrısından şikâyetçiyseniz sarımsak yiyiniz.
18
Kabak suyu
Kabak suyu
Tansiyon yüksekliğine karşı kabak suyu içiniz.
19
Kuşkonmaz
Kuşkonmaz
Cinsel iktidara faydalıdır..
20
Kuru üzüm
Kuru üzüm
Mafsal ağrılarına karşı kuru üzüm yiyiniz.
21
Hurma
Hurma
Mideyi rahatlatıcıdır, kan üretir.


Haber Yayın Tarihi: 02.08.2019 09:55 
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