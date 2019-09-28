Son Dakika Haberleri: Bisikletten düşüp bilincini kaybetmişti, akıllı saat sayesinde hayatı kurtuldu!
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Bisikletten düşüp bilincini kaybetmişti, akıllı saat sayesinde hayatı kurtuldu!

1 saat önce

İşte doğal afet, kaza gibi durumlarda akıllı saat iyi ki var dedirten gerçek bir hikaye...

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Washington'da yaşayan Bob Burdett, Spokane şehrindeki Riverside Eyalet Parkı'nda buluşmak üzere oğlu Gabe'le anlaştı.
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Bob, buluşma yerine erken gitti ve bisiklet sürmeye başladı. Ancak dengesini kaybederek bisikletten düştü ve kafasını vurdu.
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Bob'u orada bulacak kimsecikler yoktu. Ama bileğindeki akıllı saatin düşme algılama özelliği sayesinde hayatı kurtuldu.
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Akıllı saat, Bob'un acil aranacaklar listesine eklediği oğlu Gabe Burdett'a konumunu mesaj olarak gönderdi.
Akıllı saat, Bobun acil aranacaklar listesine eklediği oğlu Gabe Burdetta konumunu mesaj olarak gönderdi.
"Acil servis YARDIM. Apple Watch sert bir düşüş algıladıktan sonra Bob Burdett, yaklaşık olarak bu konuma acil servis çağırıyor. Bu mesajı kabul edin çünkü Bob'un acil durumlarda aranacaklar listesinde varsınız."
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Gabe'e mesaj göndermekle kalmayan akıllı saat, ambulansa da bir yardım çağrısında bulundu ve Bob'un konumunu iletti. Saat, Gabe'e Bob'un konumunu gönderdikten sonra bir de onun götürüldüğü hastaneden konumunu güncelledi ve yeni bir konum attı
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Bob'un oğlu Gabe, akıllı saatin gönderdiği ilk konuma ulaştığında babasını orada bulamadı ve o esnada yeni bir güncelleme mesajı aldı ve o konuma doğru yola çıktı. Hastaneye ulaştığında babasına kavuştu.
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Akıllı saat sayesinde hastaneye kaldırılıp direkt müdahale edilen Bob, tüm röntgenler temiz çıktıktan sonra hastaneden sağlıklı bir şekilde ayrıldı.
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Akıllı telefonun mucizevi işlevi sayesinde erken müdahale edildi ve tehlikeli olay hiçbir aksilik yaşanmadan mutlu sonla bitti



Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:12 
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