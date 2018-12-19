Son Dakika Haberleri: Bizim Hikaye'nin Tülay'ı Derin Bacak Yırtmacıyla Adeta Mest Etti

Bizim Hikaye'nin Tülay'ı Derin Bacak Yırtmacıyla Adeta Mest Etti

9 saat önce

Bizim Hikaye dizisinin Tülay'ı olarak ekranlarda gördüğümüz ödüllü güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz gece katıldığı davette giydiği dekolteli elbisesiyle mest etti.

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FOX TV kanalında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Tülay rolüyle ekranlarda gördüğümüz güzel oyuncu, geçtiğimiz akşam katıldığı davete giydiği elbiseyle hayranlarından tam not aldı.
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36 yaşındaki Azerbaycan asıllı Türk oyuncu Nesrin Cavadzade, dün katıldığı bir davetten fotoğraflar paylaştı. Güzel oyuncu, bu sefer de derin yırtmacıyla dikkat çekti. Kısa sürede 100 bin beğeni alan fotoğrafa yüzlerce de yorum yapıldı.

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Med Yapım'ın 25. yıl gecesinde giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Cavadzade, hayranlarından tam not almayı başardı. Güzel oyuncunun Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafların altına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 08:32 

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YORUMLAR (33)
  • Thme: Bu kadın ancak giydiği dekolteyle adından söz ettirir türkiyede oynadığı herhangi bir başrol var mı acaba ben mi bilmiyorum hep yan roller sonra bi soyunup is buluyo işte bu kadar Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Digorlu: işleri güçleri çıplaklık. çıplak resim paylaştıklarında ne olacağını düşüyorlar bütün erkekler ona hayran mı oluyor. her biri onunla en ucuz maliyetle yatmaya çalışıyor ... ona biten bu Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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