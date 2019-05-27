Boğa Güreşçisinin Zor Anları: Boynuzuyla Kalçasından Yakalayıp Fırlattı

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2019 San Isidro Boğa Güreşi Festivali'nin 12. günü korkunç bir ana sahne oldu.
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26 yaşındaki boğa güreşçisi Leal, kalçasından feci bir darbe aldı.
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Azgın boğa Leal'i, 2 kez bu şekilde havalandırdıktan sonra yere fırlattı.
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İki görevli, boğa Leal'e tekrar saldırmadan yerden kaldırmak için koştu.
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Leal, çektiği acıdan boğadan kaçmak durumunda kaldı.
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Darbe aldıktan sonra da boğayla oyuna devam etti.
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Genç matador Lean, boğa güreşçisi olmadan önce pizza dağıtım elemanlığı yapıyordu.
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Leal, her şeye rağmen kendisini inciten aynı boğanın kulağını kesmeyi başardı. San Isidro Festivali'nin unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.
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Leal hastaneden tedavi altına alındı. Kalıcı bir hasara yol açıcak durumu olmadığı belirtildi.