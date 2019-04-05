Bolu Dağı'nda Olay Görüntü! Ayı da Var, Nesli Tükenmekte Olan Anadolu Vaşağı da
24 dakika önce
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu İl Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından doğal yaşamı inceleme projesi kapsamında Bolu Dağı'nda ormanlık alanlara fotokapan ve videokapanlar yerleştirildi.
1
Görüntülerde ayı, kurt, geyik, ceylan gibi hayvanların doğal yaşamları yer aldı.
2
En dikkat çekici görüntü ise nesli tükenmekte olan Anadolu vaşağı oldu. Vahşi bir kedi türü olan vaşak, Türkiye'de görülen kedi türlerinin en büyüğü olup avlanması yasaklanmıştı.
3
Görüntüler, Bolu'daki doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:28
Diğer Galeriler
At Yarışını İzlemeye Giden İngilizler, Alkolün Dozunu Kaçırdı, Dans Edip Kendinden Geçti!
Bu Sakızı Çiğneyen Hızla Kilo Veriyor!
Çalışan Annelere Müjde! Yarım Gün Çalışan Anne Tam Gün Maaş Alacak
Kurbanlarını Canlı Canlı Yedi! Hannibal Lakaplı Caninin Raporu Kan Dondurdu