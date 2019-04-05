Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Olay Görüntü! Ayı da Var, Nesli Tükenmekte Olan Anadolu Vaşağı da

Bolu Dağı'nda Olay Görüntü! Ayı da Var, Nesli Tükenmekte Olan Anadolu Vaşağı da

24 dakika önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu İl Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından doğal yaşamı inceleme projesi kapsamında Bolu Dağı'nda ormanlık alanlara fotokapan ve videokapanlar yerleştirildi.

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Görüntülerde ayı, kurt, geyik, ceylan gibi hayvanların doğal yaşamları yer aldı.
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En dikkat çekici görüntü ise nesli tükenmekte olan Anadolu vaşağı oldu. Vahşi bir kedi türü olan vaşak, Türkiye'de görülen kedi türlerinin en büyüğü olup avlanması yasaklanmıştı.
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Görüntüler, Bolu'daki doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.
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»      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:28 

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