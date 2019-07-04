Son Dakika Haberleri: Bomba iddia: Şeyhin cinsel ilişki partileri günler sürerdi
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Bomba iddia: Şeyhin cinsel ilişki partileri günler sürerdi

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde Londra'daki evinde ölü bulunan BAE Şeyhi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi ile ilgili bomba iddialar ortaya atıldı. El Kasımi'nin günler süren cinsel ilişki partileri düzenlediği ve metamfetamin bağımlısı olduğu öne sürüldü.

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Pazartesi günü Londra'daki evinde ölü bulunan BAE Şeyhi Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi ile ilgili iddialar, gündemi kasıp kavurmaya devam ediyor.
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Dün, Kral Faysal Camii'nde düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı büyük bir törenle toprağa verilen 39 yaşındaki El Kasımi'nin, ölmeden önce yöneticilik yaptığı erkek giyim firmasının çalışanları konuştu.
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Daily Mail'de yer alan habere göre, 39 yaşındaki Prens, evinde günler süren cinsel ilişki partileri veriyordu.
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Ayrıca metamfetamin bağımlısı olduğu da söylenen şeyh için çalışanları şunları söyledi: ''Tavırları gerçekten dengesiz olurdu. Fakat genel olarak iyi bir adamdı, sert fakat adildi." dedi.
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Bir diğer çalışan ise, Şeyh Halid'in uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri yüzünden günlerce uyumadığını, uyumadığında ise bir canavara dönüştüğünü öne sürdü.
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Nedeni henüz netleşmeyen trajediye ilişkin herhangi bir gözaltı işlemi yapılmazken; Londra polisi, iddialar karşısında sessizliğini koruyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:42 
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