Bomba iddia: Şeyhin cinsel ilişki partileri günler sürerdi

1 Pazartesi günü Londra'daki evinde ölü bulunan BAE Şeyhi Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi ile ilgili iddialar, gündemi kasıp kavurmaya devam ediyor.

2 Dün, Kral Faysal Camii'nde düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı büyük bir törenle toprağa verilen 39 yaşındaki El Kasımi'nin, ölmeden önce yöneticilik yaptığı erkek giyim firmasının çalışanları konuştu.

3 Daily Mail'de yer alan habere göre, 39 yaşındaki Prens, evinde günler süren cinsel ilişki partileri veriyordu.



4 Ayrıca metamfetamin bağımlısı olduğu da söylenen şeyh için çalışanları şunları söyledi: ''Tavırları gerçekten dengesiz olurdu. Fakat genel olarak iyi bir adamdı, sert fakat adildi." dedi.

5 Bir diğer çalışan ise, Şeyh Halid'in uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri yüzünden günlerce uyumadığını, uyumadığında ise bir canavara dönüştüğünü öne sürdü.

6 Nedeni henüz netleşmeyen trajediye ilişkin herhangi bir gözaltı işlemi yapılmazken; Londra polisi, iddialar karşısında sessizliğini koruyor.