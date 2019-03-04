Boşandıktan Sonra Gerçek Kadınlardan Vazgeçti, 12 Cinsel İlişki Bebeğiyle Birlikte Yaşıyor

1 58 yaşındaki Dean Bevan, eşinden boşanıp, akıl sağlığı hemşireliği görevinden emekli olduğundan beri kendisini yalnız hissetmediğini söylüyor.

2 Babanız, evini göz alıcı cinsel ilişki bebeklerden oluşan haremle doldursaydı tahminen bu kadar rahat karşılamazdınız. Ama Dean Bevan'ın kızı Rhiannon Bevan, babasını bu kadar mutlu görmenin onu çok mutlu olduğunu söylüyor.

3 Dean, 12 bebeğine iç çamaşırları ve elbiseler satın alıyor, doğum günlerini kutluyor, makyajlarını yapıyor, güzelce giydirip ve yatağını paylaşıyor.

4 Kızı Rhiannon, Essex Üniversitesi'ndeki gazetecilik dersinden dönerken, babasına uğruyor, bebeklerin makyajlarına ve kıyafet seçmelerine bile yardımcı oluyor.

5 Sadece The Sun gazetesine konuşan Rhiannon şöyle diyor: Bunun normal olduğunu iddia etmeyeceğim. Ama gördüğüm kadarıyla masum bir eğlence.

6 Dean ise şunları söylüyor: Athena, mutfakta çay yapıyor ve üst kattaki sarışın bomba Sarah, yatakta kitap okuyor. Bu resmen huzur.

7 Monique'in, allığını süren Dean, arkadaşlarına kıyasla "hiç mutlu olmadı. Bazı insanlar yaptığımın ne kadar ürpertici olduğunu düşünebilir ama ben mutluyum ve kimseye zarar vermiyorum.





8 Dean, Çinli firmadan bebeklerini satın almak için en az 1.400 sterlin harcıyor ve şöyle diyor: Buna gücüm yetebilir. Artık evim ipoteksiz ve emekli maaşımla yaşıyorum. Uyanıp güzel bir yüz görmek çok güzel. Yanımdaki Sarah, ise benim ilk göz ağrım onun yeri benim için çok ayrı.

9 Bu bebekler sadece cinsel ihtiyaçlar için değil, ben bu algıyı çürütmek istiyorum. Sadece cinsel ilişki için bir bebek istiyorsam bunu yapmazdım. Birlikte oturan ve ve hiç konuşmayan çiftler tanıyorum, bu yüzden fazla bir fark yok.



"Oturup televizyon izlerim, Sarah orada olacak ve birkaç kişi daha olacak.

10 Dean, bebeklerini komşularıyla bile tanıştırmış. Bunu da şöyle açıklıyor: Bakın, beni ceset gibi görünen bir şeyi taşırken göreceksiniz. Şimdiden açıklayayım kimseyi öldürmedim. Komşularım, beni anladı ve ilgilendi. Ben de onları bebeklerle tanışmaya davet ettim.