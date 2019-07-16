Devasa boyutuyla yürekleri ağza getirdi! Neredeyse bir insan boyutunda

1 Bulanık suyun altında belirdi Biyolog Lizzie Daly, English Channel isimli boğazın derinliklerinde 1,5 metre uzunluğundaki denizanasıyla karşılaştı. Birleşik Krallık sahilindeki Cornwall yakınlarında meslektaşı ve dalgıç fotoğrafçı Dan Abbott ile dalış yapan Daly, devasa denizanasıyla birlikte fotoğraf çektirdi. Birleşik Krallık'ın Deniz Koruma Toplumu'nun temsilcisi Lizzie Daly, USA Today'e verdiği röportajda "Nefes kesiciydi. Dalışa başlayalı yarım saat olmuştu ve bulanık suyun içerisinden devasa bir denizanası belirdi" ifadelerini kullandı.

2 Daha önce böylesine büyüğü görülmedi! Genelde zararsız olan ve yazın görülen denizanaları; Birleşik Krallık'ın yanı sıra Akdeniz, Adriyatik ve Karadeniz sularında da görülebiliyor. Dev denizanası, bilimsel adı Rhizostoma pulmo ile de tanınıyor.

Britanya'da bulunan en büyük denizanası türü olsa da Daly ve Abbott, bu büyüklükte bir denizanasını daha önce görmediklerini belirtti. Daly, çektikleri videoda "Daha önce bu büyüklükte bir denizanasıyla hiç karşılaşmamıştım. Boyu benimkiyle aynıydı" açıklamalarında bulundu.

3 İnsanlara ya da diğer deniz canlılarına tehdit barındırmıyor! Daly, denizanasını bir saat boyunca takip ettiklerini belirtti. CBS News'a verdiği röportajda "Onun yanında yüzmek gerçekten çok güzeldi" dedi. Görüntüsüne bakıldığı zaman son derece zararlı görünen denizanası, yalnızca planktonlarla beslendiği için insanlara ya da deniz yaşamına karşı herhangi bir tehdit barındırmıyor. The Guardian'a açıklama yapan deniz biyoloğu Cathy Lucas, "Deniz Ciğerleri (Barrel Jellyfish), boyutlarının aksine zararlı değildir. Tüm denizanaları soksa da Deniz Ciğeri'nin sokması zayıftır" şeklinde konuştu.

4 Denizanasının uzuvları, denizanası öldükten sonra bile sokma yetisine sahip olan küçük iğnelerle dolu ancak bu uzuvlar, onu avlamaya çalışan hayvanlara karşı kullandığı bir koruma mekanizması olarak kullanılıyor.

500 milyon yıldır okyanuslarda dolaşan ve %95'i sudan oluşan denizanalarının beyni, karnı, bağırsakları ya da akciğerleri bulunmuyor. Denizanaları, bunun yerine besinleri ve oksijenleri şeffaf jel katmanlarından alarak besleniyor.