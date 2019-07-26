Böyle doğum günü görülmedi! 18 yavru panda için çılgın bir parti düzenlendi

1 Çin'in Sichuan eyaletinin güneyindeki Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Shenshuping üssünde, 2018 doğumlu 18 dev panda yavrusu için doğum günü partisi verildi

2 Perşembe günü düzenlenen partide ilk yaş günlerini kutlayan pandalar, Haziran - Eylül ayları arasında bir yaşında olacak. Çoğu, koruma alanı olan Shenshuping üssünde doğan yavru pandalar için araştırma merkezi personeli, meyveli bir meyve doğum günü pastası hazırladı. Panda yavrularının hayranları da doğum günü partisine katıldı.

3 Merkezde yaşayan üç çift ikiz olmak üzere dokuz erkek, dokuz da dişi panda yavrusu bulunuyor. Zamanlarının çoğunu birlikte geçiren yavru pandaların ağaçlara tırmanırken, yemek yerken yaptıkları yarış parkı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

4 Doğum günlerini kutlayan yavrular, şu günlerde diş çıkarma aşamasında, bu nedenle de her gün sütün yanı sıra iki öğün yumuşatılmış bambu filizi ile beslenerek dişleri öğütmeye alıştırılıyor. Pandaların gelişimi veterinerler tarafından kontrol ediliyor.

5 Shenshuping'deki merkezde yaşayan panda sayısı 285'e ulaştı, bu da dünyadaki toplam panda nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ına denk geliyor.

6 Dev panda türü, 150 yıl önce bilimsel olarak keşfedildi ancak dünyanın en çok nesli tükenmekte olan türlerinden biri olmaya devam ediyor. Şu anda kampta yaşayan pandalar dışında Çin'in Sichuan ve Shaanxi eyaletlerinde, 2 bine yakın panda doğal ortamlarında hayatını sürdürüyor.