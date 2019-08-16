Böyle doğum günü görülmedi! Kylie Jenner, 22. yaşını 250 milyon dolarlık yatta kutladı!

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birileri: fakir, gurursuz, saf, salak, çabuk kanan, zenginleri kendi kanıymışcasına savunan, zenginlerin markalarını taklit eden, onları ilahlaştıran, onları rol model olarak gördükleri sürece o bahsettiğim birileri, her zaman yatlarda, dünyanın her yerlerinde, lüks arabalarla olacak ve onların yukarıya tırmanmasını sağlayan züğürtler ise hayal kuracak