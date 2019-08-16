Böyle doğum günü görülmedi! Kylie Jenner, 22. yaşını 250 milyon dolarlık yatta kutladı!

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Kardashian'ların en küçük üyesi olan ve kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla oldukça ilgi gören Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde 22. yaşını kutladı.
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Dünyanın en genç milyarderi seçilen Jenner, doğum günü kutlamaları için mekan olarak lüks bir yatı tercih etti.
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Değeri 250 milyon dolar olan yattan sık sık paylaşım yapan Jenner, tatile Yunanistan'dan başladı.
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Jenner'ın bu güzel gününde yanında sevgilisi Travis Scott, kızı Stormi ve en yakın dostları vardı.
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Kylie Jenner, eğlenceye doyamayınca, İtalya'nın Portofino kentine adım attılar.
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Toplamda 10 kez kıyafet değiştiren ve pahalı tatiline dair bol bol fotoğraf çekilerek o anları kaydeden Kylie Jenner, bu fotoğrafları sosyal medyasından paylaştı.