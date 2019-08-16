Son Dakika Haberleri: Böyle doğum günü görülmedi! Kylie Jenner, 22. yaşını 250 milyon dolarlık yatta kutladı!
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Böyle doğum günü görülmedi! Kylie Jenner, 22. yaşını 250 milyon dolarlık yatta kutladı!

42 dakika önce

Kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla milyonlar kazanan ünlü model Kylie Jenner, 22. yaş gününü ailesiyle birlikte 250 milyon dolarlık yatta kutladı.

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Kardashian'ların en küçük üyesi olan ve kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla oldukça ilgi gören Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde 22. yaşını kutladı.
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Dünyanın en genç milyarderi seçilen Jenner, doğum günü kutlamaları için mekan olarak lüks bir yatı tercih etti.
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Değeri 250 milyon dolar olan yattan sık sık paylaşım yapan Jenner, tatile Yunanistan'dan başladı.
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Jenner'ın bu güzel gününde yanında sevgilisi Travis Scott, kızı Stormi ve en yakın dostları vardı.
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Kylie Jenner, eğlenceye doyamayınca, İtalya'nın Portofino kentine adım attılar.
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Toplamda 10 kez kıyafet değiştiren ve pahalı tatiline dair bol bol fotoğraf çekilerek o anları kaydeden Kylie Jenner, bu fotoğrafları sosyal medyasından paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:43 
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YORUMLAR (3)
  • SEDAT: ADAMLAR HAYATI YAŞIYOR BAZEN KOMINIZIMI DUSUNMUYOR DEĞILIM EN COK TA ANLAM VEREMEDIM BUNLARIN TAKİPÇİLERI BU KADAR MI DEGERSIZSI BUNLARI TAKIP EDIYORSUN Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • MİLLİYETÇİ : sende bunlara yorum yaparak değerini biçmişsin yani 0 dolar sın 0 0 Yayından Kaldır
  • d: birileri: fakir, gurursuz, saf, salak, çabuk kanan, zenginleri kendi kanıymışcasına savunan, zenginlerin markalarını taklit eden, onları ilahlaştıran, onları rol model olarak gördükleri sürece o bahsettiğim birileri, her zaman yatlarda, dünyanın her yerlerinde, lüks arabalarla olacak ve onların yukarıya tırmanmasını sağlayan züğürtler ise hayal kuracak Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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