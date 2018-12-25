Böyle Gelenek Görülmedi! 6 Ay Boyunca İnek Kanı İçip, Yarışa Hazırlanıyorlar

1 Bodi ya da diğer adıyla Me'en kabilesi Etiyopya'nın güneyinde, Omo vadisi yakınlarında yarı göçebe olarak hayatlarını sürdürmekte. Onları ilginç kılan ise Haziran ayında Ka'el adını verdikleri yeni yıl törenleri için düzenledikleri geleneksel yarışma.

2 Eric Lafforgue, bu enteresan kabilenin ilginç yanlarını gün yüzüne çıkartıp tüm dünyayla paylaşmayı kendisi için bir görev bildi. Ka'el töreninde düzenlenen yarışmaya sadece bekar erkekler katılabiliyor.

3 Yarışmanın amacı "en büyük" olabilmek. Tabii ki mecazi anlamda değil. Hedef vücut ağırlığını en az iki katına çıkartabilmek. Yarışma Ka'el töreninden tam 6 ay önce başlıyor ve yarışmacılar bu süre zarfında akıl almaz bir diyete başlıyor.

4 Bu diyette yarışmacılar 6 ay boyunca sadece süt ve kan içiyorlar. Ayrıca bu süre zarfında cinsel ilişkiye girmeleri yasak.

5 Kan, Afrika'nın yüksek sıcaklığında çok çabuk pıhtılaşıp bozulduğu için yarışmacılar yaklaşık 2 litre kanı tek seferde tüketmek zorunda.

6 Dolayısıyla da çoğu zaman yarışmacıların midesi bunu kaldırmıyor ve kusmaya başlıyorlar.

7 Bu arada belirtmekte fayda var. Kan temini için hayvanları öldürmüyorlar. Sadece hayvanların boyunlarında bir delik açıp gerekli kanı sağladıktan sonra deliği kapatıp hayvanları istirahate bırakıyorlar.

8 Yarışma günü gelip çattığında ise yarışmacılar vücutlarını çamur ve kille kaplıyorlar. Kafalarına da büyükçe bir tüy takıyorlar.