Son Dakika Haberleri: 64,3 milyar liraya mal oldu! İşte dünyanın en büyük havalimanı
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64,3 milyar liraya mal oldu! İşte dünyanın en büyük havalimanı

1 saat önce

Çin'in başkenti Pekin'in, 9 milyar pounda mal olan 144 futbol sahası büyüklüğündeki Daxing Uluslararası Havalimanı ilk kez görüntülendi.

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Örümcek ağı görünümündeki Yeni Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı'nı 30 Eylül 2019'da görkemli bir kutlama ile açılacak.
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Daxing Havalimanı yılda 72 milyon yolcu taşıyacak. Açıldığında dünyanın en büyük havalimanı olacak.
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Havalimanının içi de dışı kadar etkileyici. Yüksek tavanları ve ışık alan cam tavan gibi mimari özellikleri var.
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Oldukça etkileyici mimarinin tasarımı Irak asıllı İngiliz vatandaşı, dekonstrüktivist mimar Zaha Hadid'e ait.
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9 milyar pounda mal olan ve yapımı 4 yıl üç ay süren havalimanı yaklaşık 144 futbol sahası büyüklüğünde. Sadece terminal binası 700.000 m2'dir.
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İşte açılmaya hazırlanan Pekin'deki Daxing Uluslararası Havalimanı'nından kareler...
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Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:40 
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