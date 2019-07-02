64,3 milyar liraya mal oldu! İşte dünyanın en büyük havalimanı

1
Örümcek ağı görünümündeki Yeni Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı'nı 30 Eylül 2019'da görkemli bir kutlama ile açılacak.
2
Daxing Havalimanı yılda 72 milyon yolcu taşıyacak. Açıldığında dünyanın en büyük havalimanı olacak.
3
Havalimanının içi de dışı kadar etkileyici. Yüksek tavanları ve ışık alan cam tavan gibi mimari özellikleri var.
4
Oldukça etkileyici mimarinin tasarımı Irak asıllı İngiliz vatandaşı, dekonstrüktivist mimar Zaha Hadid'e ait.
5
9 milyar pounda mal olan ve yapımı 4 yıl üç ay süren havalimanı yaklaşık 144 futbol sahası büyüklüğünde. Sadece terminal binası 700.000 m2'dir.
6
İşte açılmaya hazırlanan Pekin'deki Daxing Uluslararası Havalimanı'nından kareler...