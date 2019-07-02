64,3 milyar liraya mal oldu! İşte dünyanın en büyük havalimanı

Örümcek ağı görünümündeki Yeni Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı'nı 30 Eylül 2019'da görkemli bir kutlama ile açılacak.

Daxing Havalimanı yılda 72 milyon yolcu taşıyacak. Açıldığında dünyanın en büyük havalimanı olacak.

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Havalimanının içi de dışı kadar etkileyici. Yüksek tavanları ve ışık alan cam tavan gibi mimari özellikleri var.