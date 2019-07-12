Son Dakika Haberleri: Böyle hırsızlık görülmedi! Cinsel ilişki oyuncaklarını çalıp kayıplara karıştı
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Böyle hırsızlık görülmedi! Cinsel ilişki oyuncaklarını çalıp kayıplara karıştı

1 gün önce

Avustralya'nın Queensland eyaletinde ilginç bir hırsızlık vakası gerçekleşti. Dövmeli hırsız cinsel ilişki oyuncakları mağazasından 300 poundluk (2 bin 150 lira) ürün çaldı.

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Mağazaya giren bir adam, satış görevlisine ‘cinsel ilişki oyuncakları’na bakmak istediğini söyledi.
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Neredeyse bütün vücudu dövme kaplı şüpheli, görevlinin dikkatini başka noktaya verdiği sırada toplam değeri iki yüz seksen euro olan üç cinsel ilişki oyuncağını çalarak kayıplara karıştı.
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Aynı şüpheli yakın zamanda biri üç yüz doksan diğeri yüz yirmi beş euro değerindeki iki telefonu çaldı. Queensland polisi, yine aynı kişiyi birkaç hafta önce gerçekleşen iki araba hırsızlığı için de sorgulamak istiyor.
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Queensland polisi, yine aynı kişiyi birkaç hafta önce gerçekleşen iki araba hırsızlığı için de sorgulamak istiyor.


Haber Yayın Tarihi: 12.07.2019 09:38 
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