Duyan şansını kıskanıyor! 30 yıl boyunca her ay 70 bin TL alacak

1 Amazon'da çalışan 24 yaşındaki Dean Weymes, ulusal milli piyangoyu kazanınca hayatının şansını yakaladı.

2 Oynadığı piyango çekiminde beş topu da tutturan Dean, 30 yıl boyunca her ay 10 bin pound (yaklaşık 70 bin TL) almaya hak kazandı.

3 Bu senenin Mart ayında uygulamaya konulan Yaşam Boyu Ödülü'nü alan dördüncü kişi olan Dean, çocukluğundan beri senaryo yazarı olmayı hayal ettiğini ama maddi durumu el vermediği için bu hayalini gerçekleştiremediğini söyledi.

4 Toplamda 3.6 milyon pound olan ikramiyenin, her ay kendisine 10 bin pound olarak verileceği için çalıştığı işten ayrıldığını, bundan sonra hayali olan senaryo yazarlığı için çalışacağını söyledi.