Son Dakika Haberleri: Duyan şansını kıskanıyor! 30 yıl boyunca her ay 70 bin TL alacak
Son Dakika Fotogaleri

Duyan şansını kıskanıyor! 30 yıl boyunca her ay 70 bin TL alacak

1 saat önce

Amazon'da çalışan 24 yaşındaki Dean Weymes, ulusal milli piyangoyu tutturunca, 30 yıl boyunca her ay 10 bin pound (yaklaşık 70 bin TL) almaya hak kazandı.

1
Amazon'da çalışan 24 yaşındaki Dean Weymes, ulusal milli piyangoyu kazanınca hayatının şansını yakaladı.
2
Oynadığı piyango çekiminde beş topu da tutturan Dean, 30 yıl boyunca her ay 10 bin pound (yaklaşık 70 bin TL) almaya hak kazandı.
3
Bu senenin Mart ayında uygulamaya konulan Yaşam Boyu Ödülü'nü alan dördüncü kişi olan Dean, çocukluğundan beri senaryo yazarı olmayı hayal ettiğini ama maddi durumu el vermediği için bu hayalini gerçekleştiremediğini söyledi.
4
Toplamda 3.6 milyon pound olan ikramiyenin, her ay kendisine 10 bin pound olarak verileceği için çalıştığı işten ayrıldığını, bundan sonra hayali olan senaryo yazarlığı için çalışacağını söyledi.
5


Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Bu merdivene oturan yandı! 2 bin 400 lira ceza ödeyecek Araştırma gezisi esnasında uçaktan atlayan genç kızın cesedi bulundu! Jennifer Lopez'in, ikizi ortaya çıktı! Fitness modelinin benzerliği hayret ettiriyor Brad Pitt'e olan benzerliği başına bela oldu! Sokakta bile yürüyemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:23:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duyan şansını kıskanıyor! 30 yıl boyunca her ay 70 bin TL alacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]