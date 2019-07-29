Son Dakika Haberleri: Böyle vicdansızlık görülmedi! Sıfır beden olmasını istediği karısına 12 yıl boyunca yemek vermedi
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Böyle vicdansızlık görülmedi! Sıfır beden olmasını istediği karısına 12 yıl boyunca yemek vermedi

1 saat önce

ABD'de yaşayan Catherine Hartley isimli kadın, evlendikten sonra sıfır beden olmasını isteyen kocası tarafından 12 yıl boyunca açlığa mahkum edildi.

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ABD'nin California eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki Catherine Hartley, 2006 yılında Matthew Hartley ile dünyaevine girdi. Tanıştıklarında Catherine 15, Matthew 25 yaşındaydı.
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Henüz küçük yaştaki Catherine'yı tehdit ve zorbalıkla elde etmeye çalışan Matthew, çirkin emeline ulaştı ve çift tanıştıktan kısa bir süre sonra evlendi. Catherine için 12 yıllık kabus başladı.
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Karısının sıfır beden olmasını isteyen ve her fırsatta ''Şişman kadın istemiyorum'' diyen Matthew, 12 yıllık evlilik boyunca karısını açlığa mahkum etti, öyle ki Catherine kısa sürede 31 kiloya düştü ve çocuk reyonundan giyinmeye başladı.
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Catherine, yemek yiyip uyuduğu geceler kocasının onu yatağa almadığını ve kanepede uyuttuğunu anlattı. Genç kadının uyurken zayıflıktan kemikleri ağrıyordu...
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Türlü işkencelerden geçen talihsiz kadın, Nisan 2019'da eşinden boşandı ve zalim kocasını hastalıklı bir kişiliğe sahip olduğu gerekçesiyle polise bildirdi. Polis, 42 yaşındaki Matthew'e denetimli serbestlik cezası verse de, Catherine eski eşi için en uygun cezanın hapis olduğunu çünkü diğer kadınlar için tehlike arz ettiğini söylüyor.


Haber Yayın Tarihi: 29.07.2019 10:27 
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