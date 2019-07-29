Böyle vicdansızlık görülmedi! Sıfır beden olmasını istediği karısına 12 yıl boyunca yemek vermedi

1 ABD'nin California eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki Catherine Hartley, 2006 yılında Matthew Hartley ile dünyaevine girdi. Tanıştıklarında Catherine 15, Matthew 25 yaşındaydı.



2 Henüz küçük yaştaki Catherine'yı tehdit ve zorbalıkla elde etmeye çalışan Matthew, çirkin emeline ulaştı ve çift tanıştıktan kısa bir süre sonra evlendi. Catherine için 12 yıllık kabus başladı.



3 Karısının sıfır beden olmasını isteyen ve her fırsatta ''Şişman kadın istemiyorum'' diyen Matthew, 12 yıllık evlilik boyunca karısını açlığa mahkum etti, öyle ki Catherine kısa sürede 31 kiloya düştü ve çocuk reyonundan giyinmeye başladı.

4 Catherine, yemek yiyip uyuduğu geceler kocasının onu yatağa almadığını ve kanepede uyuttuğunu anlattı. Genç kadının uyurken zayıflıktan kemikleri ağrıyordu...