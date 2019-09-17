Bozuk burger etini yiyen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
1 saat önce
2 yaşındayken okulda yediği burger eti yüzünden felç kalan çocuk, hastalıkla daha fazla mücadele edemedi, 10 yaşında hayatını kaybetti.
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10 yaşındaki Nolan Moittie, 2011 yılında bir okul gezisinde yediği hamburger eti yüzünden vefat etti. Nolan, 4 senedir yediği hamburgerin üzerinde yarattığı hastalıklar ile savaşıyordu.
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Nolan'la birlikte onlarca çocuk, Lidl'den satın alınan burger etinden zehirlendi, ancak Nolan, çok şiddetli etkilere maruz kaldı.
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Nolan'ın, uzuvları deforme oldu. Artık kemikleri kırılıyordu ve farklı ameliyatlar geçirmesi gerekti. Yemek yiyemez, yutkunamaz, konuşamaz ve hareket edemez hale geldi.
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Zehirlenmenin ardından Nolan, felç oldu ve nörolojik sekeller yüzünden akıl sağlığını yitirdi.
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Nolan Moittie'nin bozuk hamburgeri yemesinin ardından tam 8 sene geçti. Nolan, geçtiğimiz pazar günü hastaneye kaldırıldı. 10 yaşındaki çocuk kalbinin durması sebebiyle hayatını kaybetti.
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2011 yılından beri yediği hamburgerin etkilerini üzerinde taşıyan Nolan'ın kalbi, bu hastalığa daha fazla dayanamadı. Nolan ile birlikte hastalanan diğer çocuklar ise kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği ile savaşıyor.
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17.9.2019 16:51:39. #1.12#
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