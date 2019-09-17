Bozuk burger etini yiyen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

10 yaşındaki Nolan Moittie, 2011 yılında bir okul gezisinde yediği hamburger eti yüzünden vefat etti. Nolan, 4 senedir yediği hamburgerin üzerinde yarattığı hastalıklar ile savaşıyordu.

Nolan'ın, uzuvları deforme oldu. Artık kemikleri kırılıyordu ve farklı ameliyatlar geçirmesi gerekti. Yemek yiyemez, yutkunamaz, konuşamaz ve hareket edemez hale geldi.

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2011 yılından beri yediği hamburgerin etkilerini üzerinde taşıyan Nolan'ın kalbi, bu hastalığa daha fazla dayanamadı. Nolan ile birlikte hastalanan diğer çocuklar ise kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği ile savaşıyor.