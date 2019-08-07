Brad Pitt'e olan benzerliği başına bela oldu! Sokakta bile yürüyemiyor

1 33 yaşındaki vücut geliştirme sporcusu Nathan Meads, Brad Pitt'e olan benzerliğinden dolayı Pitt hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya.

2 Dışarı çıktığında insanların kendisini Pitt sandığını anlatan Meads, iki çocuğunun annesi olan sevgilisini bile bu sıra dışı benzerlikten ötürü kaybettiğini söylüyor.



3 Kadınların ilgisine öfkelenen kız arkadaşından ayrılmak zorunda kalan Meads'e göre, kendisi Brad Pitt'e hiç benzemiyor.

4 İnsanların kendisini görünce fotoğraf ve imza için durdurmalarının yanı sıra, çok sayıda kişinin sosyal medya üzerinden kendisine mesaj attığını söyleyen Meads, ilgiden dolayı alışverişe bile çıkamıyor. Şu an ilişki yaşadığı kız arkadaşının ilk başlarda ilişki için tereddüt ettiğini ama bu duruma alıştığı için problem çıkarmadığını anlattı.



5 İnsanların ilgisinin kendisini rahatsız edip etmediği ile ilgili soruya ''İnsanların yüzündeki gülümsemeye sebep olmak, beni mutlu ediyor'' diyerek ilgiden mutlu olduğunu belirtti.

6 Benzerlikleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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