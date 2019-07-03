Burada kadınlar erkeklerle evlenebilmek için başlık parası ödüyor!

1 Moğolistan Rusya'nın egemenliğinde geçen yıllar boyunca işi gücü olmayan Moğol erkeklerinin büyük bölümü alkolün pençesine düşmüş. Bu nedenle ülkede özellikle erkek nüfus önemli oranda azalmış. 6 kadına bir erkek düşüyor.



2 Moğolist Kadın nüfusunun fazla olduğu Moğalistan'da zayıf kadınlar halk tarafından beğenilmiyor ve evlenmekte zorluk çekiyor. Hatta kimi bölgelerde erkeklere başlık parası veriliyor.

3 Ermenistan Geçmişte yaşanan savaşlardan dolayı erkek nüfusun az kadın nüfusun fazla olduğu Ermenistan'da devlet bekar kadınların boş kalmaması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi doğal olan Ermenistan'da aynı zamanda birçok iş yükü de kadınların yönetimindedir.

4 Erkek nüfusu azalmaya devam ederse Ermenistan'da birçok sorunun ortaya çıkması da gayet olası görünüyor.

5 Avustralya Büyük kentlerinde beş kadına bir erkeğin düştüğü Avustralya'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istiyor. Kimi zaman taşraya gidip evlenen kadınlar çoğu zaman da kendilerine göre evlenecek erkek bulmakta zorluk çekiyor.

6 Tarihin en az erkek nüfuslu ülkesi diyebileceğimiz Avustralya'da tanışmak için yurt dışından gelen erkeklere de tatiller hediye ediliyor.

7 İtalya Bu ülkede doğum oranlarının azlığı kadar evlilik oranları da oldukça az. Devlet yönetiminin çeşitli çalışmalarına rağmen erkekler bu ülkede kalıcı evliliğe karşı.

8 Genel olarak normal karşılanan bu durumun bazı bölgelerde tepkilere neden olduğu ve evlenebilecek erkeklere çeşitli para destekleri sunuluyor.

9 Rusya Kadın nüfusunun en fazla olduğu ülkelerin başında gelen Rusya'da erkeklerin sürekli olarak içki içmesi cinselliği bitiriyor.

10 Bu yüzden erkek bulamayan pek çok Rus kadın, erkek bulabilmek için farklı ülkelerde çalışıyor. Boşanma oranlarının gittikçe arttığı Rusya'da devlet bu konuda çeşitli destekler veriliyor.

11 Tayland Tayland'da ise durum çok daha farklı şekilde.

12 Burada trans erkeklerin fazla olması nedeniyle bazı kadınlar evlenmekte büyük zorluk çekiyor. İstediği gibi erkek bulamayan bazı Taylandlı kadınlar çareyi farklı ülkelerdeki erkeklerde arıyor.

13 Moğolistan Kadın nüfusunun fazla olduğu Moğalistan'da zayıf kadınlar halk tarafından beğenilmiyor ve evlenmekte zorluk çekiyor.

14 Japonya Japonya'da ise erkeklerin evliliği saçma bulması nedeniyle evlilik oranları oldukça düşüktür. Ve erkeklerin bu düşüncesinden dolayı da kadınlarda bekar kalmakta ve çeşitli sitelerden kendilerine kiralık erkek bakmakta.

15 Aynı zamanda çalışma oranlarınında fazla olduğu bu ülkede evliliklerin az olması bir çok sıkıntılı durumuda beraberinde getiriyor. Bu sıkıntılı durumlardan bir tanesi olan doğum oranlarının azlığı nedeniyle Japonya Hükümeti evli çiftler için çeşitli vergi teşvikleri de veriyor.

16 Singapur Dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan Singapur'da evlilik destekleri de oldukça fazla.

17 Kadınların artan bekarlık oranlarını istemeyen devlet bu yüzden çeşitli teşvikler verir Aynı zamanda ileride oluşacak nüfus yetersizliğinden kurtulmak için evli çiftlere üç çocuk yapılması için çeşitli destekler sunulur ve kadınlara doğum parası verilir.

18 Birleşik Arap Emirlikleri Bu ülkenin evlilik oranının düşük olduğuna oldukça şaşırabilirsiniz . Fakat şeriatın var olan kurallarından dolayı pek çok kadın talibini beklemekte ve bu durum evlilik oranlarının düşmesine sebep oluyor.

19 Devlet evlenmeyen ve yaşları ilerleyen kadın sayısının artması nedeniyle erkeklere kırk bin TL'lik bir destek veriyor. Birden fazla kadınla evlenebilen erkekler var olan bu destekle masrafsız şekilde evlenebiliyor.

20 Letonya Rusya ve Beyaz Rusya'nın komşusu olan Letonya'nın nüfusu 1,96 milyon kişi ve kadın nüfusun oranı ise T.10'dur. Letonya'da kadın nüfusunun fazla olmasının sebebi ise kadınların Sovyetler döneminden sonra kapitalizme erkeklere kıyasla daha iyi uyum sağlamaları olarak gösterilir.

21 Fakat Letonya ile ilgili en ilginç şey ülkede erkeklerin doğum oranının kadınlardan daha yüksek olması. Ancak erkeklerin ortalama ömrünün kadınlara kıyasla daha kısa olması, yetişkin kadın oranının erkeklerden yüzde 8 daha fazla olmasına yol açmaktadır.

22 Ukrayna 45 milyonluk Ukrayna'da kadın nüfusunun erkek nüfusa oranı S.70'dir ve bu yüksek kadın nüfusuna en fazla desteği Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kenti vermektedir.

23 Çünkü Lviv, nüfusunun yüzde 85'i kadınlardan oluşan bir şehirdir. Bu durumun sebebi ise ülke genelinde yüksek kız bebek doğum oranıdır.

24 Litvanya Toplamda 2,872 milyonluk nüfusa sahip Litvanya'da kadın nüfus oranı T ile neredeyse rekor seviyededir. Kadınların sayıca egemen olduğu bu Avrupa ülkesinde erkek nüfusunun az olmasının başlıca sebepleri sigara, depresyon, intihar ve yüksek risk almaları olarak gösterilir.

25 Alışık olduğumuzun aksine erkeklerin değil de kadınların erkeklere asıldığı Litvanya erkekler için hem güzel hem de tehlikeli bir yer olabilir. Tüm bunların dışında kadınlar tarafından yönetilen Litvanya'nın cumhurbaşkanı da bir kadındır.

26 Estonya Erkek kıtlığının yaşandığı bir başka ülke olan Estonya'da Kihnu Adası'nda yaklaşık 400 kadın yaşamakta ve bu ada kelimenin tam anlamıyla kadınlar tarafından yönetilmektedir.

27 Adadaki az sayıdaki erkek de balıkçıklıkla uğraştığı için genelde denizde olduklarından Kihnu Adası'ndaki tüm işler yılın çoğu zamanlarında kadınlar tarafından yapılmaktadır.