Son Dakika Haberleri: Brezilyalı model sadece Instagram'da fotoğraf paylaşarak paraya para demiyor!
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Brezilyalı model sadece Instagram'da fotoğraf paylaşarak paraya para demiyor!

1 saat önce

Miami'de yaşayan 26 yaşındaki Brezilyalı model Natalia Garibotto, sosyal medya hesabından bronz vücudunun fotoğraflarını paylaşarak yılda 300 bin dolar (1 milyar 700 bin lira) kazanıyor.

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1,3 milyon takipçiye sahip Brezilyalı model Natalia Garibotto, kazandığı paranın yanı sıra her gün takipçilerinden yüzlerce evlenme teklifi alıyor.
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Banyo yaptığım suyu satmamı istiyorlar!
Banyo yaptığım suyu satmamı istiyorlar!
Garibotto, hayranlarının sürekli yanına yaklaşıp kendisinden banyoda kullandığı sudan satmasını istediğini söyledi.
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Hem kadın hem de erkek takipçilerinin kendisini örnek aldığını söyleyen Garibotto, takipçilerinin her hafta spora gidip daha güzel bir vücuda sahip olmak için çabaladıklarını görmenin kendisini mutlu ettiğini açıkladı.
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Fotoğraf başına 5 bin dolar kazanıyorum
Fotoğraf başına 5 bin dolar kazanıyorum
İki yıl önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile para kazanmaya başladığını söyleyen Garibotto, şu an fotoğraf başına 5 bin dolar kadar para kazandığını söyledi.
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Garibotto, mutlu olmak istiyen insanın kendisini ile barışık olması gerektiğini ve vücuduna gereken özeni göztermesi gerektiğini söyledi.
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Garibotto, her gün üç saatini spor salonunda harcıyor ve vücudunun mükemmel bir tonda olması için güneşlenmeyi ihmal etmiyor.
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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:25 
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