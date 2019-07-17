Brezilyalı model sadece Instagram'da fotoğraf paylaşarak paraya para demiyor!

1 1,3 milyon takipçiye sahip Brezilyalı model Natalia Garibotto, kazandığı paranın yanı sıra her gün takipçilerinden yüzlerce evlenme teklifi alıyor.

2 Banyo yaptığım suyu satmamı istiyorlar! Garibotto, hayranlarının sürekli yanına yaklaşıp kendisinden banyoda kullandığı sudan satmasını istediğini söyledi.

3 Hem kadın hem de erkek takipçilerinin kendisini örnek aldığını söyleyen Garibotto, takipçilerinin her hafta spora gidip daha güzel bir vücuda sahip olmak için çabaladıklarını görmenin kendisini mutlu ettiğini açıkladı.

4 Fotoğraf başına 5 bin dolar kazanıyorum İki yıl önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile para kazanmaya başladığını söyleyen Garibotto, şu an fotoğraf başına 5 bin dolar kadar para kazandığını söyledi.

5 Garibotto, mutlu olmak istiyen insanın kendisini ile barışık olması gerektiğini ve vücuduna gereken özeni göztermesi gerektiğini söyledi.

6 Garibotto, her gün üç saatini spor salonunda harcıyor ve vücudunun mükemmel bir tonda olması için güneşlenmeyi ihmal etmiyor.

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