Bu Araçlar Yakıt Cimrisi! İşte En Az Yakan Dizel Otomobiller
57 dakika önce
Otomobil alırken en önemli kriterlerden biri de muhakkak yakıt ekonomisi. Biz de sizler için fabrika verilerine göre Türkiye'nin en az yakan 5 otomobilini sıraladık...
1
Opel Corsa 1.3 CDTi
Geldik zirveye. Lisemizin 1 numarasında Opel'in en küçük üyesi Corsa bulunuyor. Corsa'nın 1.3 CDTi motoru 100 km'de 3.2 lt'lik yakıt tüketimiyle en az yakan dizel otomobiller listemizin ilk sırasında yer almayı başardı. Elbette bu değerlerin pek çok faktöre bağlı olarak değişeceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. En basit örnekle arabaya binen kişi sayısı bile yakıt tüketimini önemli oranda etkilemekte. Kaldı ki hava koşulları, lastik basıncı, yolun durumu ve daha pek çok etken bu değerleri yukarıya çıkarabilir.
2
Honda Civic 1.6 i-DTEC
Honda Civic'in yeni kasası ülkemizde de hayli sevildi. Keskin çizgileri ve sportif tasarımı ile gençlerin öncelikli tercihi haline gelen Civic, yakıt tüketiminde de kullanıcılarını üzmüyor. Şimdiye kadar benzinli motorlarla karşımıza çıkan Honda, dizel motor konusunda da işin ehli olduğunu ispatladı diyebiliriz. Zira Civic'in 1.6 i-DTEC modeli 100KM'de 3.4 yakıt tüketimi ile göz dolduruyor.
3
Ford Focus HB 1.5 TDCi
Bilindiği üzere Focus kısa süre önce yenilenen kasasıyla görücüye çıktı. Yenilenen bu kasa yakıt tüketimi konusunda da hayli iddialı. Zira yeni Focus'un HB 1.5 TDCi modeli 100 km'de 3.4 lt'lik yakıt tüketimine sahip. Hem şık, hem de az yakan bir otomobil isteyenler için Focus sağlam bir alternatif.
4
Peugeot 208 1.6 HDi
Listemizin 4 numarasına geldiğimizde bir başka Fransız ile karşılaşıyoruz. Ülkemizde de oldukça popüler olan Peugeot'un 208 1.6 Blue HDi modeli yakıtıyla sahiplerini üzmüyor. Aracın 2018 versiyonu 100 km'de 3.5lt karma yakıt tüketimine sahip. Elbette bu tüketim İstanbul gibi trafiğin ve rampaların yoğun olduğu bölgelerde daha da artacaktır
5
Renault Clio 1.5 DCi
En az yakan dizel otomobiller listemizin 5 numarasında Renault Clio bulunuyor. Fiyatı itibariyle ülkemizdeki en uygun otomobillerden biri olan Renault Clio'nun 1.5 DCi versiyonu karma tüketimde ortalama 4.0 lt yakıyor. Dolayısıyla eğer hb otomobil satın almayı düşünüyorsanız, Clio az yakan çok kaçan otomobillerden biri diyebiliriz.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:17
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