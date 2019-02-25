Bu Araçlar Yakıt Cimrisi! İşte En Az Yakan Dizel Otomobiller

1 Opel Corsa 1.3 CDTi Geldik zirveye. Lisemizin 1 numarasında Opel'in en küçük üyesi Corsa bulunuyor. Corsa'nın 1.3 CDTi motoru 100 km'de 3.2 lt'lik yakıt tüketimiyle en az yakan dizel otomobiller listemizin ilk sırasında yer almayı başardı. Elbette bu değerlerin pek çok faktöre bağlı olarak değişeceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. En basit örnekle arabaya binen kişi sayısı bile yakıt tüketimini önemli oranda etkilemekte. Kaldı ki hava koşulları, lastik basıncı, yolun durumu ve daha pek çok etken bu değerleri yukarıya çıkarabilir.

2 Honda Civic 1.6 i-DTEC Honda Civic'in yeni kasası ülkemizde de hayli sevildi. Keskin çizgileri ve sportif tasarımı ile gençlerin öncelikli tercihi haline gelen Civic, yakıt tüketiminde de kullanıcılarını üzmüyor. Şimdiye kadar benzinli motorlarla karşımıza çıkan Honda, dizel motor konusunda da işin ehli olduğunu ispatladı diyebiliriz. Zira Civic'in 1.6 i-DTEC modeli 100KM'de 3.4 yakıt tüketimi ile göz dolduruyor.

3 Ford Focus HB 1.5 TDCi Bilindiği üzere Focus kısa süre önce yenilenen kasasıyla görücüye çıktı. Yenilenen bu kasa yakıt tüketimi konusunda da hayli iddialı. Zira yeni Focus'un HB 1.5 TDCi modeli 100 km'de 3.4 lt'lik yakıt tüketimine sahip. Hem şık, hem de az yakan bir otomobil isteyenler için Focus sağlam bir alternatif.

4 Peugeot 208 1.6 HDi Listemizin 4 numarasına geldiğimizde bir başka Fransız ile karşılaşıyoruz. Ülkemizde de oldukça popüler olan Peugeot'un 208 1.6 Blue HDi modeli yakıtıyla sahiplerini üzmüyor. Aracın 2018 versiyonu 100 km'de 3.5lt karma yakıt tüketimine sahip. Elbette bu tüketim İstanbul gibi trafiğin ve rampaların yoğun olduğu bölgelerde daha da artacaktır