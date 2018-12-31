Bu Bitki Cinsel İktidarsızlığa Derman Oluyor!

1 Cinsel ve üreme sorunlarının düzeltilmesine yardımcı olur Cistanche özü, hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel sağlığı uyandıran ve teşvik eden akteozid ve ekinosit içerir. Ayrıca erken boşalma konusunda da yardımcı olabilir.

2 Böbrek hastalığına iyi gelir Cistanche özü, kronik böbrek hastalığını iyileştiren bir bitki olarak kabul edilmiştir.

3 Güçlü Antioksidan Cistanche özü, vücuttaki serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olan ve kalp hastalığı, kanser gibi çeşitli rahatsızlıkların ve hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilecek güçlü antioksidanlar içerir.

4 Yaşlanma Sürecini Yavaşlatır Araştırmalar cistanche özünün,bağışıklık fonksiyonunu destekleyerek ömrünü uzatmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu bitkinin yaşlılarda yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabileceği de bulunmuştur.

5 Kas Gücü geliştirmeye yardımcı olur Kaslarınızı güçlendirmenize yardımcı olacak bir ürün arıyorsanız, cistanche özü sizin çözümünüz olabilir. Kaslarda glikojen depoları oluşturur ve egzersiz sırasında kas liflerinin parçalanmasını azaltır.

6 İltihaplanmaya iyi gelir Cistanche özü, eklem ağrısı ve beyinde bulunan iltihaplanma gibi problemlere iyi gelir.

7 Kabızlığı giderir Cistanche özünün bilinen bir başka fantastik faydası da kabızlığı gidermesidir. Bu, bağırsaklara nem eklenmesi ile gerçekleşir.