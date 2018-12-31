Son Dakika Haberleri: Bu Bitki Cinsel İktidarsızlığa Derman Oluyor!

Bu Bitki Cinsel İktidarsızlığa Derman Oluyor!

1 saat önce

Cistanche tubulosa özü yaklaşık 2.000 yıl boyunca çok çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için kullanılmıştır. İşte Cistanche bitkisinin faydaları...

1
Cinsel ve üreme sorunlarının düzeltilmesine yardımcı olur
Cinsel ve üreme sorunlarının düzeltilmesine yardımcı olur
Cistanche özü, hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel sağlığı uyandıran ve teşvik eden akteozid ve ekinosit içerir. Ayrıca erken boşalma konusunda da yardımcı olabilir.
2
Böbrek hastalığına iyi gelir
Böbrek hastalığına iyi gelir
Cistanche özü, kronik böbrek hastalığını iyileştiren bir bitki olarak kabul edilmiştir.
3
Güçlü Antioksidan
Güçlü Antioksidan
Cistanche özü, vücuttaki serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olan ve kalp hastalığı, kanser gibi çeşitli rahatsızlıkların ve hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilecek güçlü antioksidanlar içerir.
4
Yaşlanma Sürecini Yavaşlatır
Yaşlanma Sürecini Yavaşlatır
Araştırmalar cistanche özünün,bağışıklık fonksiyonunu destekleyerek ömrünü uzatmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu bitkinin yaşlılarda yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabileceği de bulunmuştur.
5
Kas Gücü geliştirmeye yardımcı olur
Kas Gücü geliştirmeye yardımcı olur
Kaslarınızı güçlendirmenize yardımcı olacak bir ürün arıyorsanız, cistanche özü sizin çözümünüz olabilir. Kaslarda glikojen depoları oluşturur ve egzersiz sırasında kas liflerinin parçalanmasını azaltır.
6
İltihaplanmaya iyi gelir
İltihaplanmaya iyi gelir
Cistanche özü, eklem ağrısı ve beyinde bulunan iltihaplanma gibi problemlere iyi gelir.
7
Kabızlığı giderir
Kabızlığı giderir
Cistanche özünün bilinen bir başka fantastik faydası da kabızlığı gidermesidir. Bu, bağırsaklara nem eklenmesi ile gerçekleşir.
8
Yan etkileri
Yan etkileri
Doğru şekilde alındığında (normal dozlama), cistanche ekstresinin herhangi bir olumsuz yan etkisi yoktur. Ancak hamileyseniz veya emziriyorsanız kullanmaktan kaçınmalısınız. Ayrıca, bu ürünü küçük çocuklara vermemelisiniz.

»      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:28 

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