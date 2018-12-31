Bu Bitki Cinsel İktidarsızlığa Derman Oluyor!

1
Cinsel ve üreme sorunlarının düzeltilmesine yardımcı olur
Cistanche özü, hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel sağlığı uyandıran ve teşvik eden akteozid ve ekinosit içerir. Ayrıca erken boşalma konusunda da yardımcı olabilir.
2
Böbrek hastalığına iyi gelir
Cistanche özü, kronik böbrek hastalığını iyileştiren bir bitki olarak kabul edilmiştir.
3
Güçlü Antioksidan
Cistanche özü, vücuttaki serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olan ve kalp hastalığı, kanser gibi çeşitli rahatsızlıkların ve hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilecek güçlü antioksidanlar içerir.
4
Yaşlanma Sürecini Yavaşlatır
Araştırmalar cistanche özünün,bağışıklık fonksiyonunu destekleyerek ömrünü uzatmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu bitkinin yaşlılarda yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabileceği de bulunmuştur.
5
Kas Gücü geliştirmeye yardımcı olur
Kaslarınızı güçlendirmenize yardımcı olacak bir ürün arıyorsanız, cistanche özü sizin çözümünüz olabilir. Kaslarda glikojen depoları oluşturur ve egzersiz sırasında kas liflerinin parçalanmasını azaltır.
6
İltihaplanmaya iyi gelir
Cistanche özü, eklem ağrısı ve beyinde bulunan iltihaplanma gibi problemlere iyi gelir.
7
Kabızlığı giderir
Cistanche özünün bilinen bir başka fantastik faydası da kabızlığı gidermesidir. Bu, bağırsaklara nem eklenmesi ile gerçekleşir.
8
Yan etkileri
Doğru şekilde alındığında (normal dozlama), cistanche ekstresinin herhangi bir olumsuz yan etkisi yoktur. Ancak hamileyseniz veya emziriyorsanız kullanmaktan kaçınmalısınız. Ayrıca, bu ürünü küçük çocuklara vermemelisiniz.