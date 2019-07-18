Bu bitkiyi koparanın başı derde giriyor! 60 bin lira cezası var

1 Sinop'un Sarıkum Tabiat Koruma Alanı ve Akliman Koyu'nda yetişen dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan 'kum zambağı' bitkisi için Koruma Tür Eylem Planı çalışması yürütülüyor.

2 Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri saha denetimlerini sürdürdüğü alanda, vatandaşlara eğitimler veriyor, uyarılarda bulunuyor. Bitkiyi ticari amaçla sökenlere, 60 bin lira idari para cezası kesiliyor.

3 Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, özellikle Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından nesli tehlike altında olan türler olduğunu belirterek "Kum zambakları, nergisgiller familyasından olup soğanlı bir bitki türüdür. Çok yıllıktır. Görüldüğü gibi çok güzel beyaz çiçekleri var. Şeridimsi uzun yaprakları olan bir tür. Özellikle nesli tehlike altında olan türlerin korunmasına yönelik bizim çalışmalarımız var. Bu konuda halka ve köylüleri toplayarak eğitimler veriyoruz.

4 Toplantılarda özellikle türlerin korunması, hangi türlerin korunması ya da bio kaçakçılık konularında sürekli programlarla eğitimler veriyoruz.

5 Bu bitkiyi koparmanın cezası ağır. Bu bitkinin soğanıyla birlikte sökülmesi, ticaretinin yapılması, yurt dışına kaçırılması çevre kanununun ilgili maddesince şu anda yaklaşık 60 bin lira kişi başı ceza uygulanmaktadır. Bunun için bu konuda tüm vatandaşlarımızı, halkımızı uyarmak istiyorum. Bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum" dedi.