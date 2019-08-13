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Bu diyeti yapan 10 günde 6 kilo veriyor!

1 saat önce

Çiğ meyve ve sebze tüketim şekli ile oluşturulmuş ve ismini filozoftan almış Aristo diyeti ile 10 günde 6 kilo birden verebilirsiniz.

1
En önemli kural: sebze ve meyveleri pişirmeden tüketmek!
En önemli kural: sebze ve meyveleri pişirmeden tüketmek!
Özellikle mevsim sebzelerini pişirmeden çiğ tüketmeniz gerekiyor.
2
Bu dönemde bolca bulunan bebek ıspanak, semizotu, kara lahana, şalgam yaprağı, kereviz, çin lahanası, börülce ve yeşil sebzeler sık sık tüketilmesi gerekenlerden. Aynı zamanda bu sebzeler düşük glisemik indekse sahip olduğu için uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır.
3
Meyveler Aristo diyetinin olmazsa olmazı!
Meyveler Aristo diyetinin olmazsa olmazı!
3 hafta boyunca sebze ve meyveler tüketerek epifiz bezini temizleyip hormonlarınızın tekrar düzene girmesini ve daha aktif olmasını sağlayabilirsiniz. Meyveler de Aristo diyeti için çok önemlidir.
4
Yine önceliğimiz fruktoz içeriği düşük olan kan şekerimizi etkilemeyecek olan meyvelerden yana olmalı. Bunlar da şeftali, çilek, yeşil elma, erik, kiraz olarak karşımıza çıkıyor.
5
Hayvansal kaynaklı süt, yoğurt gibi besinleri minimum düzeyde tutmalısınız.
6
Her öğün çiğ sebze ve meyvenin yanında ızgara veya haşlama tavuk- balık- et- yumurta tüketebilirsiniz.
7
Bitkisel karışımlarda diyetimizi destekliyor. Özellikle ikindi ve akşam saatleri rezene, anason, yeşil çay, papatya, sarı kartaron sindiriminize yardımcı olarak metabolizmanızı hızlandıracaktır.
8
Gluten içeren, basit şeker içeren hazır paketlenmiş ve pişirilmiş besinlerden uzak durulmalıdır
Gluten içeren, basit şeker içeren hazır paketlenmiş ve pişirilmiş besinlerden uzak durulmalıdır
Gluten içeren besinler; ekmekler, beyaz un, hamur işleri, ta buğday unlar, çavdar unu, çavdar unu ekmeği, bulgur, yulaf, yulaflı bisküviler, bunlar ile yapılmış kek, börek, poğaça ve tüm paketli ve gluten içeren ürünler. Sabah uyandığınızda yarım greyfurt veya yüksek c vitamini içerikli bir meyve tüketmekte iyi gelecektir.
9
Haftada 2 gün sadece çiğ sebze- meyve tüketerek detoks yapmalısınız!
Haftada 2 gün sadece çiğ sebze- meyve tüketerek detoks yapmalısınız!
Bu şekilde beslenerek 3 hafta da arınabilir ve hızlı kilo kaybı yaşayabilirsiniz.
10
Örnek diyet listesi:
Örnek diyet listesi:
Sabah uyanınca: Yarım greyfurt suyu veya posasıyla beraber tüketilebilir./ Kahvaltı: Yağsız bir dilim peynir, 2 yumurta, bol yeşillik ve domates./ Öğle yemeği: Balık, et ve tavuk (bu seçeneklerden birini ızgara olarak tüketebilirsiniz), 1 kase yağsız yoğurt, salata./ Akşam: Balık, et ve tavuk (bu seçeneklerden birini ızgara olarak tüketebilirsiniz), buharda pişmiş sebze, salata.


Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 09:57 
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