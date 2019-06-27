Son Dakika Haberleri: Bu haline aldanmayın! Instagram'ın kraliçesi makyajsız haliyle pes dedirtti
Son Dakika Fotogaleri

Bu haline aldanmayın! Instagram'ın kraliçesi makyajsız haliyle pes dedirtti

1 saat önce

Kardashian'ların üvey kardeşi aynı zamanda çıkardığı makyaj kitiyle 21 yaşında milyarder olan fonemen Kylie Jenner, geçtiğimiz gün makyajsız görüntülendi. Her zaman şıkır şıkır ve kusursuz yüzüyle görmeye alışkın olduğumuz Instagram kraliçesi makyajsız haliyle hayranlarını şoke etti.

1
Kylie Cosmetics markasıyla daha 21 yaşında kendi servetini kendi yapan hatta Mark Zuckerberg'i bile tahtından eden en genç milyarder Kylie Jenner'ı makyajsız görmüş müydünüz?
2
21 yaşındaki Jenner, optik gözlüklerini taktı ve bir dişçi randevusu için Beverly Hills Calabasas'daki evinden makyajsız çıktı.
3
Jenner'ın bu hali hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyada "Makyajsız haliyle resmen başka biri!", "Bu ne paspallık!", "Makyaj kitini bir daha sakın unutma!" gibi olumsuz yorumlara maruz kaldı.
4
21 yaşındaki Jenner'ın bu görüntülerinin basına yansımasından sonra hayranları da "Bu hali makyajlı ve gösterişli halinden çok daha güzel ve yaşına uygun" yorumlarını yaptı.
5
6
7
8
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Genç kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra katleden caninin ifadesi kan dondurdu! Buranın ne olduğunu duyan kulaklarına inanamıyor! Ünlü şarkıcının konserde yalayıp seyircilere fırlattığı lolipop satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor Üniversite masrafları için, zengin ve yaşlı adamlarla yatan genç kızdan olay itiraflar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 12:43:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu haline aldanmayın! Instagram'ın kraliçesi makyajsız haliyle pes dedirtti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]