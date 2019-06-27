Bu haline aldanmayın! Instagram'ın kraliçesi makyajsız haliyle pes dedirtti

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Kylie Cosmetics markasıyla daha 21 yaşında kendi servetini kendi yapan hatta Mark Zuckerberg'i bile tahtından eden en genç milyarder Kylie Jenner'ı makyajsız görmüş müydünüz?
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21 yaşındaki Jenner, optik gözlüklerini taktı ve bir dişçi randevusu için Beverly Hills Calabasas'daki evinden makyajsız çıktı.
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Jenner'ın bu hali hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyada "Makyajsız haliyle resmen başka biri!", "Bu ne paspallık!", "Makyaj kitini bir daha sakın unutma!" gibi olumsuz yorumlara maruz kaldı.
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21 yaşındaki Jenner'ın bu görüntülerinin basına yansımasından sonra hayranları da "Bu hali makyajlı ve gösterişli halinden çok daha güzel ve yaşına uygun" yorumlarını yaptı.