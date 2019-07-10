Bu havalimanında yolcular uçağa kaydırakla ulaşıyor!

Eğer bu havalimanında uçağa yetişmesi gereken bir yolcuysanız, biletinizi okuttuktan sonra dünyanın en uzun kaydırağına binerek uçağa tez zamanda ulaşabilirsiniz.

Singapur'un doğusundaki Changhi bölgesinde bulunan bu sıra dışı havalimanı, Güneydoğu Asya'nın en büyük havalimanı kabul ediliyor.

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Bin sekiz yüz futbol sahası genişliğinde olan ve 32 bin kişinin çalıştığı Changhi Havalimanı, Cenova'da verilen dünyanın en iyi havalimanları ödülünü 14 yıl içinde 4 kez aldı.