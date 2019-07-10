Bu havalimanında yolcular uçağa kaydırakla ulaşıyor!

1
Singapur'da bulunan Changhi Havalimanı, alışılmışın dışına çıkan düzeniyle ağızları açık bırakıyor.
2
Eğer bu havalimanında uçağa yetişmesi gereken bir yolcuysanız, biletinizi okuttuktan sonra dünyanın en uzun kaydırağına binerek uçağa tez zamanda ulaşabilirsiniz.
3
Hemen bilet okutma noktasından sonra karşınıza çıkan kaydırak, aynı anda 50 yolcu tarafından kullanılabiliyor.
4
Terminalden uçağa giriş kapısına kadar uzanan kaydırağı birçok yolcu sevinçle karşılıyor.
5
Singapur'un doğusundaki Changhi bölgesinde bulunan bu sıra dışı havalimanı, Güneydoğu Asya'nın en büyük havalimanı kabul ediliyor.
6
Burada yolcular, yeşil alanların ve egzotik dekorun keyfini doyasıya çıkarıyor.
7
Bin sekiz yüz futbol sahası genişliğinde olan ve 32 bin kişinin çalıştığı Changhi Havalimanı, Cenova'da verilen dünyanın en iyi havalimanları ödülünü 14 yıl içinde 4 kez aldı.