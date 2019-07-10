Son Dakika Haberleri: Bu havalimanında yolcular uçağa kaydırakla ulaşıyor!
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Bu havalimanında yolcular uçağa kaydırakla ulaşıyor!

1 saat önce

Singapur'da bulunan Changhi Havalimanı, sıra dışı dizaynıyla yolcuların aklını başından alıyor. Burada yolcular, binmeleri gereken uçağa, dünyanın en uzun kaydırağını kullanarak ulaşıyor.

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Singapur'da bulunan Changhi Havalimanı, alışılmışın dışına çıkan düzeniyle ağızları açık bırakıyor.
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Eğer bu havalimanında uçağa yetişmesi gereken bir yolcuysanız, biletinizi okuttuktan sonra dünyanın en uzun kaydırağına binerek uçağa tez zamanda ulaşabilirsiniz.
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Hemen bilet okutma noktasından sonra karşınıza çıkan kaydırak, aynı anda 50 yolcu tarafından kullanılabiliyor.
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Terminalden uçağa giriş kapısına kadar uzanan kaydırağı birçok yolcu sevinçle karşılıyor.
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Singapur'un doğusundaki Changhi bölgesinde bulunan bu sıra dışı havalimanı, Güneydoğu Asya'nın en büyük havalimanı kabul ediliyor.
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Burada yolcular, yeşil alanların ve egzotik dekorun keyfini doyasıya çıkarıyor.
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Bin sekiz yüz futbol sahası genişliğinde olan ve 32 bin kişinin çalıştığı Changhi Havalimanı, Cenova'da verilen dünyanın en iyi havalimanları ödülünü 14 yıl içinde 4 kez aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:54 
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