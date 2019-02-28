Son Dakika Haberleri: Bu Kabilede Akrabası Ölen Kadın ya da Çocuğun Parmağı Kesiliyor

Bu Kabilede Akrabası Ölen Kadın ya da Çocuğun Parmağı Kesiliyor

1 saat önce

Batı Papua Yeni Gine'deki Dani halkının korkunç geleneğine göre, aileden biri ölürse, en yakını olan kadın ya da çocuğun parmağı kesiliyor.

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Batı Papua Yeni Gine'deki Dani halkı, sevilen birinin ölümünden sonra parmaklarını kesiyor. Bu, ölen kişiyle bağlantılı olan bir kadına ya da çocuğa yapılan oldukça katı ve anlaşılmaz bir ritüel.
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Bu korkunç ritüel, fiziksel acıyı, üzüntü ve ıstırabın ifadesi olarak kullanmanın yanı sıra bu şekilde hem ruhları tatmin etmek hem de onları uzaklaştırmak için yapılıyor.
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Ampütasyonu gerçekleştirmek için parmaklar sicimle sıkı bir şekilde bağlanıyor ve sonra bir balta ile kesiliyor.
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Kalan parça ise kurutuluyor, yakılıyor ya da özel bir yerde saklanıyor. Ritüel şimdi Yeni Gine'de yasaklandı, ama topluluğun eski üyelerinde hala devam ediyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:28 

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