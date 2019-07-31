Bu kedilerin uyumak için tercih ettiği mekanlar ve pozisyonlar akıl alır gibi değil!

1 İnsanoğlu rahat ve verimli bir uyku için genellikle uygun, konforlu yatağın olmazsa olmaz olduğunu düşünebilir.

2 Rahatsız bir ortamda uyuma düşüncesi bile sizleri çıldırtıyorsa gelin rahatlıktan deyim yerindeyse dört köşe olan bu keyif düşkünü kedilerin birbirinden ilginç uyku mekânlarına ve pozisyonlarına bir gözatalım.

3 Bilinenin aksine uykusu geldiğinde nerede uyuyacaklarının bir önemi olmadığını tercihleriyle kanıtlıyorlar.



4 Parkta dinlenilebilecek en makul yer burası

5 Cuma ve yine Pazartesi!

6 Kendini en güvenli hissettiği mekan...

7 Evde kimse olmadığını düşündüğümde ben...

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11 Şuraya bir de şelale kedi ekleyelim...

12 Çok az şey onun uykusunu bölmesini sağlayabilir

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14 Kanepedeki kedi elbisesi giymiş minik bir adam

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16 Yemek için yetiştirilen yulaf otunun, uyumak için ideal bir yer olacağı düşünülemezdi

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