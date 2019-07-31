Son Dakika Haberleri: Bu kedilerin uyumak için tercih ettiği mekanlar ve pozisyonlar akıl alır gibi değil!
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Bu kedilerin uyumak için tercih ettiği mekanlar ve pozisyonlar akıl alır gibi değil!

45 dakika önce

Evlerin minik üyeleri kediler, esneklikleri ve çeviklikleriyle her zaman şaşkınlığa uğratmışlardı ancak birazdan şahit olacağınız uykuyu başka boyuta taşıyan bu canlılar, ‘ne çektin be yavrum?' dedirtecek cinsten! İşte, geceleri beşik sallayan, kalan zamanda bir köşeye sızan kediler…

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İnsanoğlu rahat ve verimli bir uyku için genellikle uygun, konforlu yatağın olmazsa olmaz olduğunu düşünebilir.
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Rahatsız bir ortamda uyuma düşüncesi bile sizleri çıldırtıyorsa gelin rahatlıktan deyim yerindeyse dört köşe olan bu keyif düşkünü kedilerin birbirinden ilginç uyku mekânlarına ve pozisyonlarına bir gözatalım.
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Bilinenin aksine uykusu geldiğinde nerede uyuyacaklarının bir önemi olmadığını tercihleriyle kanıtlıyorlar.
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Parkta dinlenilebilecek en makul yer burası
Parkta dinlenilebilecek en makul yer burası
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Cuma ve yine Pazartesi!
Cuma ve yine Pazartesi!
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Kendini en güvenli hissettiği mekan...
Kendini en güvenli hissettiği mekan...
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Evde kimse olmadığını düşündüğümde ben...
Evde kimse olmadığını düşündüğümde ben...
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Şuraya bir de şelale kedi ekleyelim...
Şuraya bir de şelale kedi ekleyelim...
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Çok az şey onun uykusunu bölmesini sağlayabilir
Çok az şey onun uykusunu bölmesini sağlayabilir
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Kanepedeki kedi elbisesi giymiş minik bir adam
Kanepedeki kedi elbisesi giymiş minik bir adam
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Yemek için yetiştirilen yulaf otunun, uyumak için ideal bir yer olacağı düşünülemezdi
Yemek için yetiştirilen yulaf otunun, uyumak için ideal bir yer olacağı düşünülemezdi
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Haber Yayın Tarihi: 31.07.2019 11:49 
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