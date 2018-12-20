Bu Köyde Ölen Hiç Kimse Gömülmüyor!

Ateist:

Ölüyü gomsen ne olur,yaksan ne olur.dondursan ne olur.ölü işte ölü. .

Sena:

ateist kardeş gördüğün gibi insanoğlu acizdir ölümden kaçamaz dünyada bile suç isleyince yargilaniyorsak ölüncede öyle hesaba çekileceğiz sen günahkar kullarin yaptıklarına değil Rabbimizin bize emrettiklerine bak ki gerceği göresin suç islamda değil suç insanoğlunun kötü nefsinde buna uyup uymamak senin elinde yani günah veya sevap işleme iradesi sana ait bizim elimizde olmayan ve gücümüzün yetmeyeceği şeylerden sorumlu değiliz Allah çok affedendir selametle