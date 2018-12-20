Bu Köyde Ölen Hiç Kimse Gömülmüyor!
16 saat önce
Bali'nin Trunyan Köyü'nde halk ölülerle birlikte yaşıyor. Çünkü bu köyde vefat eden hiç kimse gömülmüyor.
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Bali'nin dağ köyü Trunyan'da son derece ilginç bir cenaze ritüeli gerçekleştiriliyor. Bu köyde ölenler ne gömülüyor ne de yakılıyor. Trunyan Köyü'nde vefat edenler bambudan yapılan özel kafeslerde çürütülüyor.
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Ölen kişiler önce yağmur suyuyla yıkanıyor. Ardından da kafatasları biz bezle sarılıyor.
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Cesetlerin bırakıldığı alanlara yalnızca erkekler girebiliyor. Bu alana kadınlar girdiğinde halk; deprem ya da volkanik patlama olacağına inanıyor.
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Cesetler iyice kuruduktan sonra kafatası ve kemikler toplanıyor.
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İnsanlara ait kafatasları ve kemikler orman içerisindeki bir alana götürülüyor. Ölen kişinin kemikleri ormandaki diğer kafataslarının yanına yerleştiriliyor.
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İşin ilginç tarafı ise bu garip cenaze ritüeli yalnızca evli olanlara yapılıyor. Bekarken ölenler toprağa gömülüyor. Bu arada bambu kafesler 'Taru Menyan' adı verilen ağaçların altında yer alıyor. Bu ağaçların ölü kokusunu yok ettiği düşünülüyor.
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Tüm bambu kafesleri ölülerle dolduğunda "Brutut" adı verilen bir tören yapılıyor. Bu törende erkekler yalnızca kurutulmuş muz kabuklarından yapılan kostümleri giyiyor.
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Üç gün süren bu törenlerin ardından bambular boşaltılıyor
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:35
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