Son Dakika Haberleri: Bu Köyde Ölen Hiç Kimse Gömülmüyor!

Bu Köyde Ölen Hiç Kimse Gömülmüyor!

16 saat önce

Bali'nin Trunyan Köyü'nde halk ölülerle birlikte yaşıyor. Çünkü bu köyde vefat eden hiç kimse gömülmüyor.

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Bali'nin dağ köyü Trunyan'da son derece ilginç bir cenaze ritüeli gerçekleştiriliyor. Bu köyde ölenler ne gömülüyor ne de yakılıyor. Trunyan Köyü'nde vefat edenler bambudan yapılan özel kafeslerde çürütülüyor.
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Ölen kişiler önce yağmur suyuyla yıkanıyor. Ardından da kafatasları biz bezle sarılıyor.
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Cesetlerin bırakıldığı alanlara yalnızca erkekler girebiliyor. Bu alana kadınlar girdiğinde halk; deprem ya da volkanik patlama olacağına inanıyor.
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Cesetler iyice kuruduktan sonra kafatası ve kemikler toplanıyor.
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İnsanlara ait kafatasları ve kemikler orman içerisindeki bir alana götürülüyor. Ölen kişinin kemikleri ormandaki diğer kafataslarının yanına yerleştiriliyor.
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İşin ilginç tarafı ise bu garip cenaze ritüeli yalnızca evli olanlara yapılıyor. Bekarken ölenler toprağa gömülüyor. Bu arada bambu kafesler 'Taru Menyan' adı verilen ağaçların altında yer alıyor. Bu ağaçların ölü kokusunu yok ettiği düşünülüyor.
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Tüm bambu kafesleri ölülerle dolduğunda "Brutut" adı verilen bir tören yapılıyor. Bu törende erkekler yalnızca kurutulmuş muz kabuklarından yapılan kostümleri giyiyor.
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Üç gün süren bu törenlerin ardından bambular boşaltılıyor

»      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:35 

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YORUMLAR (17)
  • FANİ: Topraktan geldik toprağa gideceğiz.Güzel Allahım iyiki beni müslüman yarattın.Sonsuz şükrediyorum. Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
  • Reis: Dediler ki bu çürümüş kemikleri kim diriltecek deki onları ilk defa yaratan diriltecek çünkü o her türlü yaratmayı bilir Cevap Yaz 34 1 Yayından Kaldır
  • Ateist: Ölüyü gomsen ne olur,yaksan ne olur.dondursan ne olur.ölü işte ölü. . Cevap Yaz 9 40 Yayından Kaldır
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