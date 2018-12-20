Bu Köyde Sadece 40 Ölü Yaşıyor!

1 ÖLÜLER KUKLA OLARAK HAYATA DEVAM EDİYOR Japonya'nın en küçük adalarından biri olan Nagoro'daki bu köy, ölen ya da kaybolan halkın kuklalarıyla dolu.

2 NAGORO KÖYÜ'NDE SADECE 40 KİŞİ YAŞIYOR Nagoro köyünde bir zamanlar yüzlerce kişi yaşıyordu. Köydekilerin büyük çoğunluğu daha iyi bir hayat için şehirlere göç etti. Bir kısmı da öldü. Bugün Nagoro'da sadece 40 kişi yaşıyor.

3 Garip gelenek sadece ölülere değil, aynı zamanda kaybolmuş köylülere de uygulanıyor.

4 Bu geleneğin yaratıcısı ise; Tsukimi Ayano.

5 BİR ZAMANLAR KÖYDE YAŞAYAN HALKIN KUKLALARINI YAPIYOR 13 yıllık aradan sonra köyüne dönen Ayano Tsukimi, köyünü ıssız bir vaziyette buldu. Karşılaştığı manzara karşısında çareyi bir zamanlar burada yaşamış olan insanların kuklalarını yaparak ve bu kuklaları evlere, bahçelere, duraklara, okul sıralarına yerleştirmekte buldu.

6 KUKLALAR BANA ESKİ ANILARIMI HATIRLATIYOR Tsukimi köyü terk edenleri hiç unutamamış. 65 yaşındaki kadın, onların yokluğunu hissetmemek için elinden geleni yaptı. Köyünden gidenleri temsilen onların benzeri birer kukla dikti. Kadın, gerçek insan ebatlarındaki bu kuklaları köyün her yerine yerleştiriyor.

7 ÖMRÜ YETTİKÇE DEVAM EDECEK! Tsukimi, kuklalara köyde giydikleri kıyafetleri de dikmiş. Kimisinde bir takım elbise, kimisinde ise köylü kıyafetleri var. Ayano Tsukimi kuklaların ona köyünün canlı olduğu günleri hatırlattığını söylüyor ve "Yanımdaki sandalyede oturan kuklayı sürekli yanıma gelip benimle sohbet eden ve çay içen kadını temsilen yaptım. Onlar bana eski anılarımı hatırlatıyor." diyor. Ömrü el verdiğince kukla yapmaya devam edeceğini söylüyor. Yanında bir bebek kuklası dahi olsa kendini yalnız hissetmediğini söylüyor.

8 'KUKLALAR KÖYÜ' OLARAK ANILIYOR Tsukimi'nin bu çabası yüzünden Nagoro 'Kuklalar Köyü' olarak anılıyor. Köyün nüfusunun azalmasının sebebi düşük doğum oranı ve göç. Japonya'da 10 binden fazla köy veya kasaba Nagoro gibi aşırı nüfus azlığı sebebiyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

9 İngiliz fotoğrafçı Trevor Mogg, bu bebek evlerini ilk kez görüntüledi.

10 Yaşlı görünümlü bu bebekler, muhtemelen ölmeden önce de kullandıkları mutfak masasının etrafında oturmaktadır. Arka planda başka bir bebek, bacak bacak üstüne atmış kadınların sohbetini dinliyor.

11 Bebeklerden biri evin dışında bir puro içerken, diğeri oturma odasında uzanmış...

12 Bir evin önünde taburede oturan inşaat işçisi..

13 Yaşlı bir kadın, köyde bir evin zemininde yatıyor.

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