Bu matematik sorusunu çözene 553 bin lira verilecek!

1 Proof of Stake adı verilen yöntem, bir blockchain altyapı algoritmasıdır. Bu yöntemde, örneğin kripto paralar en başta üretilir ve yaptığınız yatırıma göre zaman içerisinde cüzdanınıza belli aralıklarla kripto paralar yüklenir. Yani ne kadar coininiz ya da yatırımınız varsa o kadar büyük güce sahip olduğunuz bir yöntemdir.

2 Amazon Web Services 553 bin liralık soru sordu! Kripto para teknolojilerinin ve blockchainin önündeki en büyük engellerden biri, bu paraların çok ciddi şekilde kaynak tüketmesidir. Bu sistemi değiştirmek için Amazon Web Services (AWS), 100 bin dolar ödüllü bir soru paylaştı. Sorunun çözümüne katkıda bulunanlar arasında bu ödül paylaştırılacak. Yani algoritmanız ne kadar iyi çalışıyorsa o kadar büyük pay alacaksınız.

3 Soru şu şekilde: X 1024-bit girdi olmak üzere, h=x^(2^t) mod N işleminin Doğrulanabilir Gecikme Fonksiyonunu en hızlı şekilde hesaplayınız. t=2^30

N=1240666956841247413987989274048144327446984271257356841281318550649768953373

091389100150712146576743094431494074574934345790638408412203345551601250163310

409336906745695712173376302391915172057213101976083872398463643608502208967729

64978569683229449266819903414117058030106528073928633017118689826625594484331

4 Sorunun ilişikli olduğu kavram olan VDF'ler (Verifiable Delay Functions/ Doğrulanabilir Gecikme Fonksiyonları), AWS'ye göre kripto fonksiyonlarının temel yapı taşları durumunda bulunuyor.



5 Bu sistemin bir defa kurulduğunda PoS (proof of stake) sistemindeki çekinceleri ortadan kaldırmaya yardımcı olacağı düşünülüyor. Bu sistemler pseudorandom, yani sözde rastgele sayılar oluşturuyor. Biz çözemesek de bu sayıların aslında bir mantığı var.

6 AWS'den Tim Boeckmann, Ethereum'un yılda 850 megawatt enerji tüketerek yeni sayfalar oluşturduğunu, bunun da yıllık 460 milyon dolara mal olduğunu söylüyor. VDFler ile birlikte Ethereum, gerekli olan elektrik tüketimini 0.13 milyon dolara indirebilecek, toplam tüketimi de 0,25 megawatta indirecek.