Bu merdivene oturan yandı! 2 bin 400 lira ceza ödeyecek

1 Roma Belediyesi, gerçek adını merdivenin başındaki Trinita dei Monti Kilisesi'nden alan Trinita Dei Monti basamaklarında, yaygın bilinen adıyla İspanyol Merdivenleri'nde yeni bir düzenlemeye gitti.

2 Roma'yı ziyaret eden turistlerin en çok uğradığı, merdivenlerine yayılıp yemek yediği ve fotoğraf çektirdiği yerlerin başında gelen İspanyol Merdivenleri, artık sadece transit geçişler için kullanılacak.

3 Belediye polisleri, 5 Temmuz'da alınan kararı bugün itibarıyla uygulamaya koydu. Ekipler, karar gereğince, dünyanın dört bir yanından gelen turistler de dahil olmak üzere basamakları arkasına alacak şekilde oturarak fotoğraf çektirmek isteyen ya da eskiden olduğu gibi sadece soluklanmak için basamaklara oturan hiç kimseye artık izin vermiyor.

4 Merdivene oturana 160 euro! Uyarılara rağmen oturmaya devam edenlere 160 avrodan başlayan cezalar kesilecek.

5 Basamakları kirletenlere 400 euro ceza! Ayrıca, basamakları kirleten veya zarar verenlere ise 400 avroya kadar varan cezalar uygulanacak.

6 Turistler şaşkın! Bu arada, belediye polislerinin, merdivenlere oturanları anında ikaz ederek yerlerinden kaldırdığı ve karardan habersiz turistlerin ise bu davranışı ve yasağı şaşkınlıkla karşıladıkları gözlendi.



