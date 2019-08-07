Son Dakika Haberleri: Bu merdivene oturan yandı! 2 bin 400 lira ceza ödeyecek
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Bu merdivene oturan yandı! 2 bin 400 lira ceza ödeyecek

1 saat önce

İtalya'nın turistik şehirlerinden Roma'nın olmazsa olmazı İspanyol Merdivenleri'nde oturmak artık yasak. Uyarıya uymayan ve merdivenleri kirletenlere 985 TL'den, 2 bin 400 TL'ye kadar para cezası kesilecek.

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Roma Belediyesi, gerçek adını merdivenin başındaki Trinita dei Monti Kilisesi'nden alan Trinita Dei Monti basamaklarında, yaygın bilinen adıyla İspanyol Merdivenleri'nde yeni bir düzenlemeye gitti.
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Roma'yı ziyaret eden turistlerin en çok uğradığı, merdivenlerine yayılıp yemek yediği ve fotoğraf çektirdiği yerlerin başında gelen İspanyol Merdivenleri, artık sadece transit geçişler için kullanılacak.
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Belediye polisleri, 5 Temmuz'da alınan kararı bugün itibarıyla uygulamaya koydu. Ekipler, karar gereğince, dünyanın dört bir yanından gelen turistler de dahil olmak üzere basamakları arkasına alacak şekilde oturarak fotoğraf çektirmek isteyen ya da eskiden olduğu gibi sadece soluklanmak için basamaklara oturan hiç kimseye artık izin vermiyor.
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Merdivene oturana 160 euro!
Merdivene oturana 160 euro!
Uyarılara rağmen oturmaya devam edenlere 160 avrodan başlayan cezalar kesilecek.
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Basamakları kirletenlere 400 euro ceza!
Basamakları kirletenlere 400 euro ceza!
Ayrıca, basamakları kirleten veya zarar verenlere ise 400 avroya kadar varan cezalar uygulanacak.
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Turistler şaşkın!
Turistler şaşkın!
Bu arada, belediye polislerinin, merdivenlere oturanları anında ikaz ederek yerlerinden kaldırdığı ve karardan habersiz turistlerin ise bu davranışı ve yasağı şaşkınlıkla karşıladıkları gözlendi.

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Turistlerin soluklanma yeriydi!
Turistlerin soluklanma yeriydi!
Romalı mimar Francesco de Sanctis tarafından 1723-1725 yılları arasında yapılan Trinita dei Monti Kilisesi'nden İspanya Meydanı'na doğru inen tarihi basamaklar, 2015 ile 2016 yılları arasında bir mücevher firmasının sponsorluğunda kapsamlı restorasyondan geçmişti. 11 ay süren restorasyonun ardından temizlenmiş şekilde çıkan merdivenlerde eskiden olduğu gibi yeme ve içmeye izin verilmezken, insanların oturmasına ise karışılmıyordu.


Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:05 
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