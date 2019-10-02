Bu nasıl vicdansızlık! Eve giren temizlik görevlisi gördüğü manzara karşısında şoke oldu

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Olayı canilik ve insanlık dışı olarak niteleyen Kadirli Kafes ve Süs Kuşları Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Sarıbaş, olaya tepki göstererek, "Ben bir serçenin resmen idam edildiğini fotoğraflardan gördüm. Bu olayı bir insanın yapmış olabileceğine inanmıyorum. Artık nasıl bir caniliktir, nasıl bir insanlıktır, bunu anlamıyorum. Böyle insanlarla iç içe yaşamaktan artık korku duyuyoruz. Bu hayvanlar birer can taşıyor, onların da yaşamaya, özgürce hareket edip yaşamalarının hakları olduğunu düşünüyoruz. Şahsım ve derneğim adına bu olayı kınıyorum. Yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bunu yapan kişinin bulunmasını istiyoruz ve konunun da takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz" dedi.



