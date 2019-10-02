Son Dakika Haberleri: Bu nasıl vicdansızlık! Eve giren temizlik görevlisi gördüğü manzara karşısında şoke oldu
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Bu nasıl vicdansızlık! Eve giren temizlik görevlisi gördüğü manzara karşısında şoke oldu

30 dakika önce

Osmaniye'de bir site inşaatında çalışan görevli, temizlik yapmak için geldiği dairenin banyosunda, elektrik teli ile boğazından asılmış serçeyi görünce şoke oldu.

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İlçede yeni yapılan bir site inşaatında, apartman dairesine temizlik yapmak için gelen görevli, banyoda gördüğü manzara karşısında şoke oldu.
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Eve giren serçeyi yakalayan kişi ya da kişiler, elektrik teli ile kuşu boğazından bağlayarak adeta idam edilmiş halde bıraktı. Durumu hemen patronuna bildiren temizlik görevlisi, daha sonra telef olan kuşu asıldığı yerden indirdi.
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Olayı canilik ve insanlık dışı olarak niteleyen Kadirli Kafes ve Süs Kuşları Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Sarıbaş, olaya tepki göstererek, "Ben bir serçenin resmen idam edildiğini fotoğraflardan gördüm. Bu olayı bir insanın yapmış olabileceğine inanmıyorum. Artık nasıl bir caniliktir, nasıl bir insanlıktır, bunu anlamıyorum. Böyle insanlarla iç içe yaşamaktan artık korku duyuyoruz. Bu hayvanlar birer can taşıyor, onların da yaşamaya, özgürce hareket edip yaşamalarının hakları olduğunu düşünüyoruz. Şahsım ve derneğim adına bu olayı kınıyorum. Yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bunu yapan kişinin bulunmasını istiyoruz ve konunun da takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz" dedi.




Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:36 
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