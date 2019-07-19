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Bu pizzayı bitiren çeyrek altını götürüyor!

58 dakika önce

İzmir'de bir pizzacı, patates ve içeceğin de dahil olduğu pizza menüyü 30 dakika içinde yiyen müşteriden hem para almıyor hem de çeyrek altın hediye ediyor.

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Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra yurt dışında yiyecek sektöründe çalışan 40 yaşındaki Volkan Kantarcı'nın Çiğli ilçesinde işlettiği pizza salonunda müşterilere ilginç bir teklif sunuluyor.
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Pizza menünün fiyatı 100 TL
Pizza menünün fiyatı 100 TL
60 santimetre çapında pizza, içecek ve patatesten oluşan menüyü 30 dakika içerisinde yiyenler altın kazanırken, yarışmayı kaybedenler ise menü için 100 lira ödüyor.
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Volkan Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işlettiği pizzacıda müşterilere "30 dk 60 cm" menüsü sunduklarını, isteyenlerin bu menüyü belli bir süre içerisinde yemesi halinde çeyrek altın kazanabildiğini belirtti.
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Yaklaşık 6 aydan bu yana yarışmayı yaptıklarını ifade eden Kantarcı, şöyle konuştu: "Menümüzde 60 santimetre çapında bir pizza yanında da 350 gram patates ve litrelik içecek var. Yarışmacılarımızdan bunu 30 dakika içerisinde bitirmesini bekliyoruz. Eğer bitirirlerse menünün fiyatını almıyoruz üzerine ödül olarak çeyrek altın veriyoruz. Pizzalarımız lezzetli olmasının yanında doyurucu. Bu sebeple de 60 santimetre çapındaki pizzayı bitirmek biraz zorlu bir yarış. Yaklaşık 6 aydır süren yarışmamıza bine yakın kişi katıldı ve şu ana kadar 6 kişi başarılı oldu."
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Yarışma için özel olarak hazırlanan bölümde 60 santimetrelik pizzayı bitiremeyen üniversite öğrencisi Ekin Arıkan, "Çeyrek altını kazanırım diye düşünüyordum ama olmadı. Sonlarında tıkandım, şansımı yine deneyeceğim." dedi.
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Pizza menüyü bitirip çeyrek altın kazananlar Instagram sayfasında poz veriyor...
Pizza menüyü bitirip çeyrek altın kazananlar Instagram sayfasında poz veriyor...
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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:37 
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