Bu pizzayı bitiren çeyrek altını götürüyor!

4

Yaklaşık 6 aydan bu yana yarışmayı yaptıklarını ifade eden Kantarcı, şöyle konuştu: "Menümüzde 60 santimetre çapında bir pizza yanında da 350 gram patates ve litrelik içecek var. Yarışmacılarımızdan bunu 30 dakika içerisinde bitirmesini bekliyoruz. Eğer bitirirlerse menünün fiyatını almıyoruz üzerine ödül olarak çeyrek altın veriyoruz. Pizzalarımız lezzetli olmasının yanında doyurucu. Bu sebeple de 60 santimetre çapındaki pizzayı bitirmek biraz zorlu bir yarış. Yaklaşık 6 aydır süren yarışmamıza bine yakın kişi katıldı ve şu ana kadar 6 kişi başarılı oldu."